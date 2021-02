Ce que prévoit le plan à 1 milliard d’euros du CHU de Montpellier

C'est un plan de modernisation et de transformation d'envergure que présente la direction du CHU de Montpellier. Une mue qui passera par un vaste plan d'investissement de près d'un milliard d'euros...

Le centre hospitalier de Montpellier est le 7e hôpital de France en termes de ressources humaines, d'activité de soins et de recherche : 2 576 lits, 5 services ou secteurs d'urgences (adultes, enfants, gynécologiques, cardiaques et neurologiques), des plateaux techniques d'imagerie interventionnelle, 5 blocs opératoires (plus de 50 salles réalisant 45.000 interventions par an), mais aussi 12.000 professionnels qui y travaillent, et 362 millions d'euros d'achats par an. Quelque 40 % de ses patients sont issus de la Métropole de Montpellier, 30% sont originaires du reste de l'Hérault et 30% d'autres départements. Il se présente comme le 6e CHU de France en matière de recherche, avec 20 millions d'euros investis en 2018.

L'établissement hospitalier vient de présenter son Livre blanc, un document de synthèse explicitant sa feuille de route 2020-2035, avec des propositions de modernisation et de transformation qui seront intégrées dans le Plan Global Pluriannuel de Financement présenté en juin prochain.

Vétusté, inondations, sécurité

Situé sur un territoire en forte croissance démographique, le CHU se doit d'absorber une demande en santé grandissante. Or son patrimoine immobilier, réparti sur cinq sites au nord de la ville (La Colombière, Saint-Eloi,...