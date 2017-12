Le concours Cré’Acc récompense 4 entrepreneurs

Les experts-comptables aiment à le rappeler : « Nous sommes des accompagnateurs tout à fait essentiels de la création d'entreprise, permettant aux porteurs de projet de se consacrer pleinement à la conception et au lancement de leurs produits/services sur le marché ciblé ».

C'est pour valoriser cette mission que le conseil régional de l'Ordre organise tous les ans son concours Cré'Acc. Pour cette 15e édition, une 1e sélection de dossiers, identifiés par Initiative Occitanie, Synersud, Créalia, le réseau des CCI et LR Incubation, avait été réalisée avant l'été et dix créateurs d'entreprise sont venus défendre leur projet devant un jury* en septembre.

Du laser game au dispositif médical

Les lauréats ont été récompensés le 8 décembre, à l'occasion de La Place Créative, le forum dédié à la création d'entreprise, organisé par la CCI Hérault.

Prix « Création au féminin - Mention spéciale du Jury » : Fabienne Bruno a ouvert en décembre 2016 une salle de laser-game Team Laser sous la franchise Megazone, dotée d'un espace de jeu de 320 m2 (labyrinthe), à Clermont-L'Hérault (34). Après avoir travaillé dans le secteur de l'aide à la personne, Fabienne Bruno a décidé de se lancer car « c'était le rêve d'une vie, de travailler pour moi et faire ce que j'aime, déclare-t-elle. La performance tient notamment à la localisation géographique, un secteur rural, et à l'obtention de la franchise malgré un potentiel en-dessous des exigences requises. La jeune femme insiste sur l'importance d'avoir été bien accompagnée à chacune des étapes de la création.

Prix « 2ème vie professionnelle » : avec Service Eco Boat, Sébastien Cruzet, fort d'une expérience en tant que chef de quai transport pour une messagerie ou réparateur de bateau, est passer par le statut d'auto-entrepreneur avant de transformer en entreprise son activité de stationnement extérieur et intérieur de bateaux, entretien, dépôt-vente mais aussi de recyclage (en partenariat avec une autre entreprise) et vente de pièces détachées. Il s'agit là de répondre à une demande selon lui insatisfaite à ce jour sur le secteur. « L'innovation porte surtout sur le stationnement intérieur de bateaux, le recyclage et la possibilité de trouver des pièces d'occasion garanties », souligne-t-il. Son activité devrait débuter début 2018 à Canet-en-Roussillon.

Prix « Création innovante » : pour son projet de création de MedCam, Clément Labiche a quitté son emploi. Avec trois associés, dont un chirurgien, il ambitionne de concevoir un dispositif médical destiné à la chirurgie coelioscopique, qui permettra de nettoyer l'optique de la caméra à l'intérieur du corps du patient sans perturber le déroulement de l'acte chirurgical, améliorant à la fois le confort des équipes du bloc opératoire et la prise en charge du patient. Une procédure de dépôt de brevet est en cours. Medcam s'adressera aux marchés de la chirurgie digestive, urologique et gynécologique. Son projet est incubé à l'École des Mines d'Alès depuis le 1e février 2017. La start-up devrait être créée en 2018, probablement à Montpellier, et la commercialisation démarrer en 2019.

Prix « Entreprise de moins de 6 mois - Coup de cœur du Jury » : Rémi Castagné a créé L'Atelier de l'artisan en septembre 2016, à côté de Rodez, dans l'Aveyron. Il s'agit d'un dépôt-vente de matériaux de construction qui cible surtout les artisans et entreprises du bâtiment. Le modèle de l'entreprise s'appuie sur les principes de l'économie circulaire : la revalorisation des stocks dormants/mourants issus de l'activité du bâtiment et qui sont donc gaspillés (24 millions de tonnes par an) et des déchets issus de démolitions (360 millions de tonnes par an en Occitanie). Rémi Castagné, qui travaille aujourd'hui avec déjà 120 déposants et des clients comme Eiffage, Colas ou Gedimat, projette de déployer trois plates-formes de stockage sur l'Aveyron, avant de se développer sur les autres départements de la région.

« Challengez-vous ! »

Dans la matinée, les experts-comptables organisaient une conférence sur les clefs de réussite de la création d'entreprise.

« Nous n'accompagnons pas une idée mais un projet, il faut une cohérence et un début de marché répondant à un réel besoin, conseille Christelle Igual, directrice de Synersud (groupement de 21 pépinières et incubateurs régionaux) et de Crealia. Il faut se demander si on est différenciant... Challengez-vous, vendez-vous ! Si ça passe, ça veut peut-être dire qu'il y a un marché. Mais surtout, ne vous cachez pas, parlez de vos idées, confrontez-vous, ce qui vous permettra d'ajuster votre projet. » « Nous sommes d'abord des chefs d'entreprise, témoigne de son côté une expert-comptable. Nous accompagnons des créateurs d'entreprise et des dirigeants au quotidien, ce qui nous donne une bonne connaissance de l'économie locale, de ce qui marche ou ne marche pas, des écueils. Nous pouvons donc accompagner et concrétiser l'idée, en pesant l'aspect économique. » « Le dossier de financement doit comporter des chiffres, mais aussi tous les autres éléments du projet : quels clients, quels fournisseurs, quel fonctionnement, etc., préconise quant à lui un représentant de BNP Paribas. Le banquier doit comprendre où vous allez. Donnez votre CV car les banques insistent beaucoup sur l'acteur du projet : d'où vous venez, quelles expériences, etc. »

* Objectif Languedoc-Roussillon était partenaire du concours.