Pyrénées-Orientales : la pépinière d’entreprises Vall-up ouvrira en septembre

La Communauté de communes du Vallespir (66) s'équipe d'une pépinière d'entreprises. Baptisée Vall-Up, cette dernière prend actuellement forme à Céret, dans la zone économique Tech Oulrich, qui accueille déjà une centaine d'entreprises.

Le site, pensé par le cabinet perpignanais Serra Architectes, sera scindé en deux bâtiments éco-responsables avec des toitures photovoltaïques. Ces bâtiments accueilleront "8 bureaux, 5 ateliers, 1 espace de coworking, 1 salle de réunion et visio-conférence, 1 espace détente et dispose de la fibre optique", détaille Léa Ferrand, animatrice de la future pépinière d'entreprises.

"Nous avons entendu qu'il fallait une structure d'accueil pour aider les créateurs d'entreprises dans la phase d'envol de leur projet. Nous avons compris qu'il fallait associer et structurer les partenaires de l'accompagnement à la création d'entreprises au sein d'un réseau complet et efficient. Aujourd'hui, nous l'avons fait", indique Alain Torrent, président de la Communauté de communes.

"Avec Vall-Up, la Communauté de communes du Vallespir affirme sa volonté d'accroître son attractivité et de devenir un pôle majeur dans le département. Ce sera un lieu de rencontres et de co-construction, réunissant tous les acteurs pour le succès des entreprises", explique l'intercommunalité.

La création de cette pépinière d'entreprises s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement économique de la Communauté de communes, adoptée par les élus en 2013 pour la période 2013 - 2020.

"Parmi les piliers de cette stratégie, il y a la volonté de la Communauté de communes de pouvoir accueillir et accompagner l'installation des entreprises sur le territoire du Vallespir. La pierre angulaire de ce pilier-là est la pépinière d'entreprises qui a pour vocation d'attirer les entrepreneurs, leur permettre de se lancer et idéalement d'implanter leur activité sur le territoire à la sortie de la pépinière et ainsi créer de l'emploi et de l'activité", poursuit Léa Ferrand.