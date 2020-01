"Fabriqué en France" : 6 entreprises languedociennes exposées à l'Élysée

Le palais de l'Élysée accueille, les 18 et 19 janvier, une exposition consacrée au "fabriqué en France". L'opération vise à montrer la diversité et la qualité de la production dans les territoires. Elle veut aussi encourager les visiteurs "s'engager pour l'emploi et contre le réchauffement climatique en consommant français".

"La grande exposition du Fabriqué en France témoigne du savoir-faire et de l'esprit d'innovation de nos entreprises. Les Français sont de plus en plus intéressés à acheter des produits fabriqués en France car ils savent qu'ils contribuent ainsi à l'emploi sur les territoires et soutiennent des industries qui réduisent leur empreinte environnementale. Notre responsabilité est d'élargir cette offre de produits responsables en accompagnant les industriels français", estime Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances.

Quelque 120 produits ont été choisis, sur la base des 1 750 dossiers issus des départements de métropole et d'Outre-mer et soumis au jury de sélection. Sur cette liste, six produits sont fabriqués par des entreprises de l'ex-Languedoc-Roussillon :