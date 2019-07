Ergosanté obtient le marquage CE pour son exosquelette Shiva Exo

Après trois ans de recherche et de développement effectuées dans le cadre d'un partenariat avec la SNCF, l'exosquelette industriel Shiva Expo développé par Ergosanté vient d'obtenir le marquage CE. Une homologation qui va permettre à la société gardoise (implantée à Anduze) d'accélérer son processus de vente.

"Le Shiva Exo est l'un des premiers exosquelettes industriels à bénéficier du marquage CE, se félicite Samuel Corgne, dirigeant fondateur d'Ergosanté. Ce marquage, qui atteste de la conformité du produit, notamment en matière de santé, de sécurité et d'impact environnemental, structure notre démarche. Pour Ergosanté, une nouvelle ère s'ouvre."

Un concept musclé

Acteur majeur de solutions ergonomiques dédiées au maintien et à l'amélioration des conditions de travail, Ergosanté avait remporté en 2016 l'appel à projets lancé par la SNCF pour réaliser un exosquelette modulaire permettant l'intégration de différentes fonctions en assistance. Après une longue phase d'analyse de postes pour appréhender les différentes activités et les problématiques inhérentes à la multitude de tâches, la société gardoise a mis au point Shiva Exo, exosquelette entièrement mécanique, adaptable à toutes les morphologies, modulable en fonction des usages et passif.

"Le cahier des charges de la SNCF était précis et rigoureux : cela nous a offert un terrain de jeu cadré mais exceptionnel, permettant de cibler au plus près les besoins des salariés. Alors que sur le marché, la plupart des exosquelettes sont monoactivité et monomorphologie, Shiva Exo est un vrai couteau suisse conçu pour soulager les tensions musculo-squelettique du quotidien, au niveau de la nuque, de l'épaule, du dos et du coude, et incluant également une aide à la charge. Nous travaillons sur la notion de l'homme préservé et non pas de l'homme augmenté", précise le dirigeant.

Impression 3D

Produit dans les ateliers d'Anduze et composé de matériaux composites, (fibre de verre, fibre de carbone, kevlar), l'exosquelette est en majeure partie (80%) fabriqué en impression 3D. Il devrait être commercialisé au prix de 10 000€. Face à l'engouement des clients (en avril dernier, Ergosanté a vendu son premier exemplaire à Airbus Helicopters), la société va devoir investir dans du matériel 3D.

"Nous sommes actuellement limités à une cadence de cinq à six exosquelettes par mois. Au-delà des précommandes enregistrées auprès des techniciens de la SNCF, nous recevons de nombreuses marques d'intérêt de la part d'industriels en France et en Europe. Avec un carnet de commandes de plusieurs dizaines d'unités qui croit chaque semaine, nous allons désormais nous concentrer sur l'augmentation de nos capacités de production."

Recrutements en vue

Outre ses exosquelettes, Ergosanté conçoit et fournit plus de 4000 aménagements sur mesure chaque année, dont 2000 sièges ergonomiques visant à améliorer les conditions de travail des personnes valides et non valides.

"Notre ambition est de proposer la meilleure solution technique face aux problématiques de santé en entreprise jusqu'au handicap. Nous nous reconnaissons dans la notion d'économie solidaire et sociale : tous nos produits sont fabriqués en France, dans nos ateliers d'Anduze, par une majorité de personnes en situation de handicap. Pour la fabrication de nos sièges ergonomiques, nous avons une production intégrée qui va faire l'objet, dès le mois de juillet, d'un agrément Entreprise Adaptée", se réjouit Samuel Corgne qui projette dès lors le recrutement d'une dizaine de salariés et l'extension de l'atelier (400m2).

Avec ses 50 collaborateurs répartis dans 12 agences en France, Ergosanté a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 4,4M€, enregistrant une croissance de 87% par rapport à l'année précédente.