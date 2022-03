Efficacité énergétique : pourquoi le Parisien Kipsum ouvre sa première antenne à Béziers

Fondée en décembre 2017 à Rueil-Malmaison (92), la startup Kipsum développe une solution d'Intelligence artificielle pour optimiser la consommation de bâtiments (tertiaires et industriels) et d'équipements. L'entreprise annonce un nouveau contrat avec le site Cameron (fabricant de vannes et têtes de puits pour forage pétrolier, groupe Schlumberger) basée à Béziers depuis janvier 2022.

C'est ce partenariat qui a poussé Kipsum à chercher des solutions d'implantation dans la région Occitanie. Son choix s'est finalement porté sur la pépinière Innovosud de Béziers où la startup veut installer un premier collaborateur dès le mois d'avril 2022.

« Nous avons découvert l'écosystème d'Occitanie lors de notre participation au Hackathon Energia Tech, initié par le groupe Schlumberger à Montpellier en septembre 2020, explique Philippe Chevalier, directeur général et cofondateur de Kipsum. A cette occasion, nous avons rencontré l'agence de développement économique Ad'Occ (satellite de la Région Occitanie, NDLR), mais aussi la pépinière Innovosud et les opportunités offertes par le territoire. Pour le début de notre contrat avec Cameron Béziers, mais aussi avec le biterrois Delta Automatisme, nous avons voulu ouvrir notre première antenne pour nous rapprocher de ce marché régional. »

Plus d'1,5 million de m2 optimisés

Le service offert par Kipsum permet de modéliser les systèmes de chauffage et de climatisation des sites, pour en optimiser la consommation. La startup peut ensuite produire des guidelines à destinations des gérants ou prendre directement la main sur le réseau du client pour réduire la facture énergétique.

La jeune pousse revendique déjà près de 1,5 millions de m2 optimisés, notamment auprès de différentes collectivités en Ile-de-France ou avec la Métropole de Bordeaux.

« Nous avons aujourd'hui des discussions avec des collectivités d'Occitanie, mais aussi avec de grands groupes, et Béziers est ainsi une localisation centrale idéale pour notre activité », poursuit Philippe Chevalier.

Une levée de fonds en 2022 ?

Kipsum ne communique pas sur son chiffre d'affaires, mais revendique une croissance uniquement organique depuis sa création. La startup veut désormais préparer sa première levée de fonds pour accélérer son développement en région.

« Notre chiffre d'affaires a été multiplié par quatre entre 2019 et 2020, et puis encore par deux entre 2020 et 2021 », précise le directeur général.

Cinq personnes travaillent au siège social de Kipsum, et l'entreprise espère avoir recruté deux personnes de plus à Béziers d'ici fin 2022.