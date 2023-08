En Lozère, l’entreprise podo-orthésiste Boucharenc augmente ses capacités de production

La chaussure orthopédique n'a plus rien de laid ni de grossier. Elle est devenue une chaussure discrète qui ne dit rien de ce qu'elle vient corriger... Mais dans l'imaginaire populaire, cette image perdure et c'est en partie ce que Romain Paulhac, le co-gérant de l'entreprise podo-orthésiste lozérienne Boucharenc, espère avoir réussi à faire évoluer en ayant été sélectionné pour l'exposition du « Fabriqué en France » qui a eu lieu en juillet dernier à l'Elysée.

L'entreprise familiale, ancrée à Saint-Chély-d'Apcher depuis 1950, conçoit et fabrique des chaussures et des semelles orthopédiques sur-mesure exclusivement. Elle est l'une des 240 entreprises podo-orthésistes en France, mais se félicite de tout fabriquer dans ses locaux, maîtrisant ainsi l'intégralité de la chaîne de fabrication, « alors que 60% de nos confrères font fabriquer une grosse partie à l'étranger, en général aux Philippines, au Portugal et en Espagne », affirme Romain Paulhac. D'où cette invitation élyséenne pour une exposition que le dirigeant qualifie aujourd'hui d'« impressionnante ».

« C'est un beau coup de publicité sur le métier, et comme nous fabriquons aussi pour d'autres podo-orthésistes, certains nous ont appelés à l'issue de l'exposition, raconte-t-il. C'est pourquoi l'enjeu pour nous, désormais, c'est de monter en puissance sur notre capacité de production. »

« Notre outil de production est prêt »

Boucharenc fabrique 2.000 paires de chaussures et 2.100 paires de semelles orthopédiques par an, ainsi qu'une centaine d'appareils de correction (mis dans les chaussures que les clients ont achetées dans un commerce).

Outre son outil de production à Saint-Chély-d'Apcher, l'entreprise s'est déployée en étoile et compte aujourd'hui neuf cabinets de consultation de podo-orthèse en France : Mende et Saint-Chély-d'Apcher (Lozère), ainsi que Millau (Aveyron), Vichy (Allier), Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Aurillac (Cantal), Saint-Flour (Cantal) et depuis mars dernier Lodève (Hérault). Cette dernière implantation est aussi la première dans l'Hérault et pourrait précéder des ouvertures à Béziers ou Montpellier, « on espère dans deux ans », indique Romain Paulhac.

« Nos clients consultent un médecin et un podo-orthésiste, et on fabrique sur-mesure les chaussures et les semelles orthopédiques, grâce à une technologie innovante de scan 3D et de table de découpe à commande numérique, explique le dirigeant. Notre métier se tient à mi-chemin entre la production artisanale et industrielle. Nous avons beaucoup travaillé sur les investissements en machines et aujourd'hui, notre outil de production est prêt pour monter en capacité. Côté immobilier, nous avons récupéré 500 m2 il y a trois ans, qui sont encore peu exploités et sur lesquels nous ferons quelques travaux d'aménagement. L'enjeu maintenant est de recruter. »

Digitalisation

L'entreprise emploie aujourd'hui 31 salariés, pour un chiffre d'affaires de 1,9 million d'euros et un prévisionnel 2023 de 2,1 millions d'euros.

« Les entreprises de notre secteur emploient 5,2 personnes en moyenne, donc avec 31 salariés, nous faisons partie des dix plus grosses, indique le dirigeant. Nous aurons deux salariés supplémentaires en septembre et nous devrions en recruter quatre dans les six à neuf mois sur la production. Ce sont des compétences difficiles à trouver donc nous recrutons des gens du secteur et nous les formons. »

Nouvel atout : Boucharenc vient d'obtenir la certification européenne ISO 13485 relative à la conception et à la vente de dispositifs médicaux : « Nous sommes la première entreprise, parmi les parmi 240 œuvrant dans l'orthopédie en France, à obtenir cette certification qui impose une certaine exigence dans la fabrication. C'est un gage de rigueur et de traçabilité ».