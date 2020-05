Drives et solutions digitales au secours de producteurs régionaux

Le Mas des agriculteurs à Nîmes a eu le nez creux. Un mois avant le confinement, cette boutique de produits agricoles locaux, lancée par la Chambre d'agriculture a ouvert un drive. Une heureuse initiative qui a permis de compenser la baisse de fréquentation du magasin à partir du 17 mars.

« Nous avons connu un vrai trou d'air dans la boutique, indique Jean-Paul Robert, le directeur. Nos clients ont eu peur de venir faire leurs achats et se sont reportés sur le drive dont le trafic a fortement progressé. On livre 60 à 80 commandes par jour et le panier moyen est supérieur à celui qu'on avait en boutique. Cette évolution a permis d'écouler la production de nos agriculteurs, privés des marchés. »