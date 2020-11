Comment le groupe coopératif agricole InVivo s’attaque à la neutralité carbone

La Tribune : Le groupe coopératif InVivo* s'engage plus avant sur la question de la neutralité carbone en agriculture. Quel est l'esprit de la démarche ?

Didier Robert : « Nous avons créé un comité Carbone l'hiver dernier. Car nous avions constaté qu'il y avait des initiatives un peu partout dans le groupe sur cette question, ainsi que de l'expertise notamment sur l'analyse et travail du sol à destination de l'agriculture de précision. Le groupe InVivo a déjà développé des solutions qui sont adaptées à la mise en place de stratégies de réduction et stockage du carbone. L'objectif de cette démarche, c'est de faire de la problématique du carbone quelque chose de concret et de travailler sur une modification des pratiques. Il faut arrêter d'aller chercher le carbone dans le sol et faire tout ce qu'on peut pour booster nos rares capacités de stockage de carbone. Dans la...