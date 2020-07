Traçabilité alimentaire : SMAG rachète la plate-forme Panjee

La start-up Panjee, créée en 2016 par Léonard Matoug et Jeoffrey Queruel et incubée à Montpellier SupAgro, développe un écosystème collaboratif simple permettant aux différents acteurs de la chaîne alimentaire - les agriculteurs et leurs partenaires (coopératives, négoces, grossistes, MIN, marques...) - de fournir une information fiable établissant le passeport d'un produit.

Objectif : simplifier le partage et l'exploitation de données produits structurées au sein des filières alimentaires, et injecter plus de communication entre producteurs et consommateurs, en renseignant sur la traçabilité, les méthodes de production, la qualité nutritionnelle, les scores, les labels, les distinctions, les engagements environnementaux et sociétaux, le profil du producteur, son exploitation, son histoire et ses savoir- faire...

Le...