Défriche collective à la coopérative des Vignerons de Cap Leucate

Pour les prochaines vendanges, la cave coopérative des Vignerons de Cap Leucate va recevoir les premiers raisins produits sur des terres arrachées à la friche le plateau de Leucate. Une opération dont se réjouit Christophe Jaulent, vice-président de la coopérative audoise : « En 2014, nous avons confié à l'Institut Coopératif du Vin (ICV, ndlr) une enquête sur le potentiel qualitatif de nos terroirs. Cet audit a révélé que le plateau de Leucate était un de nos meilleurs terroirs. Mais une bonne partie des terres sur ce secteur était en friche et le coût de la remise en culture était beaucoup trop élevé pour être supporté par nos adhérents ».

Avec l'aide la Chambre d'Agriculture de l'Aude, la coopérative dépose alors un dossier de candidature pour bénéficier de la mesure 431 du fond Feader (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural), qui accorde des aides à la reconquête du foncier agricole.

La coopérative n'est pas la seule en lice pour bénéficier de ces fonds, mais son projet, qui intègre la réfection de murets en pierres sèches et l'élagage des arbres sur ce secteur, fait mouche et sa candidature est retenue. Elle lui permet de bénéficier d'une aide de 80%, financée par l'Europe, la Région Occitanie et le Département de l'Aude, pour les travaux de décaillassage indispensables avant la plantation des vignes.

« Sur ces parcelles, les travaux s'élevaient à 10.000 euros/ha, et sans l'aide européenne, les propriétaires n'auraient jamais pu les remettre en culture », confie Christophe Jauland.

Les cuvées les mieux valorisées

Les travaux, menés par l'entreprise locale GTR à Fitou, démarrent dès 2019 et permettent la remise en culture de 10 ha, au profit de six adhérents-coopérateurs. Huit hectares sont déjà replantés en vigne, les deux autres le seront au printemps prochain.

« Cette action collective est très intéressante pour notre coopérative, car sur ces terres argilo-calcaires, nous produisons nos plus belles cuvées qui sont les mieux valorisées, mais les viticulteurs rechignent à les exploiter car elles sont difficiles d'accès et demandent plus de travail », confie le vice-président.

Autre avantage : ces surfaces supplémentaires vont permettre de limiter l'érosion des volumes de production subie par la coopérative, liée la pyramide des âges élevée, les adhérents les plus âgés peinant à trouver des repreneurs quand ils souhaitent passer la main. Au-delà de la coopérative elle-même, la réintroduction de la vigne à la place de la friche a également un impact bénéfique sur la qualité du paysage de ce site, haut lieu de l'œnotourisme où sont implantées deux caves particulières.

Cette reconquête foncière collective restera sans doute unique, la mesure 431 n'ayant pas été reconduite.