Comment l’IGP Pays d’Oc veut renforcer sa présence dans la restauration régionale

« Ça me met en colère de voir que l'IGP Pays d'Oc est mieux représentée à Paris dans le réseau CHR (cafés-hôtels-restaurants, NDLR) qu'en Occitanie. Il faut que ça change ! ».

Lors d'une conférence de presse le 23 mai dernier, au Domaine de Manse, Jacques Gravegeal, président du syndicat de l'IGP pays d'Oc, a présenté pour 2023 un plan d'action renforcé pour encourager les restaurateurs à étoffer leur offre en IGP Pays d'Oc.

« En cette période d'inflation où nos ventes s'essoufflent en grande distribution, il est stratégique de consolider nos positions en CHR », a souligné Florence Barthès, la directrice.

Une formation gratuite et à la carte

La mesure phare de ce vaste plan de séduction des restaurateurs locaux, qui représente un investissement de 1 million d'euros sur trois ans, est la Cépages Academy, un programme de formation gratuite et à la carte, dédié aux restaurateurs d'Occitanie et à leurs équipes.

« C'est une formation sur-mesure que nous élaborons à partir de la carte du restaurant, indique Laetitia Mathieu, fondatrice d'Atout Terroir, qui assurera cette formation pour le compte du syndicat. Nous utilisons des outils très ludiques et pédagogiques pour former les équipes à la dégustation, aux accords mets et vins, aux températures de service, etc. »

130 établissements répartis sur les quatre départements viticoles du Languedoc-Roussillon et la Haute Garonne ont été retenus pour suivre cette formation cette année.

Autre mesure pour mieux répondre aux attentes des restaurateurs : ceux-ci ainsi que leurs sommeliers ont été intégrés au jury qui sélectionne les cuvées sélections, la crème de la crème de l'IGP Pays d'Oc. Après trois ans d'absence en raison du Covid, 34 cuvées ont ainsi été sélectionnées pour la collection d'été, focalisée sur les blancs, rosés et rouges légers à boire frais. Une nouvelle sélection aura lieu en septembre pour la collection automne/hiver, plus centrée sur les vins de fête.

S'adapter à la saisonnalité de la carte des vins

« Cette double sélection est une réponse aux attentes du réseau CHR, car il y a une saisonnalité dans la carte des vins et nos IGP Pays d'Oc peuvent largement y répondre », précise Jacques Gravegeal.

Enfin, Tous à Table, un jeu dédié au grand public, sera lancé en ligne à partir du mois de juin sur les réseaux sociaux et en partenariat avec les restaurateurs, pour enrichir les connaissances des consommateurs sur l'IGP Pays d'Oc.

En 2018, une étude réalisée par Foodservice, révélait que c'est dans la région sud-est que la part de marché de l'IGP pays d'Oc est la plus faible dans le CHR : seulement 15%, alors qu'elle atteint 18% à Paris, 20% dans l'ouest-sud et 22% dans l'ouest-nord. Avec ce nouveau plan financé exclusivement par le syndicat, Jacques Gravegeal et son équipe espèrent bien faire bouger les lignes.

En 2022, 60.0000 hl d'IGP Pays d'Oc, soit 80 millions de bouteilles, ont été commercialisés dans le réseau CHR, qui représente 18% des ventes sur le marché français.

Cerise sur le gâteau, annoncée également : Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, viendra le 21 juillet prochain inaugurer le nouveau bâtiment du syndicat, en service depuis deux ans.

