L’IGP Pays d’Oc se dote d’une réserve de résilience pour faire face aux aléas climatiques

Le gel mémorable d'avril 2021 aura été l'élément déclencheur. Au lendemain de cet accident climatique qui a sévèrement amputé la récolte 2021, Jacques Gravegeal, président du syndicat des vins de Pays d'Oc, s'était engagé à mener une réflexion sur les outils à mettre en place pour faire face aux aléas climatiques.

Il a tenu parole puisque le 29 avril dernier, lors de l'assemblée générale du syndicat, il a levé le voile sur la réserve de résilience, nouvel outil de régulation du marché qu'il souhaite mettre en place dès les prochaines vendanges.

S'inspirant de la réserve qualitative champenoise, le projet, actuellement en cours d'approbation par les pouvoirs publics, prévoit la possibilité pour les producteurs d'une réserve individuelle volontaire, constituée au sein du rendement maximum de production. C'est le principe d'une réserve glissante qui a été retenu avec une libération automatique à partir du 15 septembre : le volume bloqué de la récolte N-1 est alors remplacé par le volume équivalent de la récolte N et le volume ainsi libéré pourra être mis en marché.

La libération collective de cette réserve pourra aussi intervenir en cours de campagne, en cas de hausse de la demande des marchés ou suite à une petite récolte. La libération individuelle de cette réserve pourra également être décidée, après validation de l'interprofession, dans le cas où un producteur décrocherait de nouveaux marchés ou s'il a subi une mauvaise récolte.

« Cette réserve est à la fois un outil de régulation du marché pour écrêter les fluctuations de production et une assurance-récolte pour les producteurs, insiste le président du syndicat. Il faut à tout prix éviter ces récoltes en dents de scie qui nous font perdre les parts de marché les années de faible production, et font chuter les prix les années plus généreuses. »