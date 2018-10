Tecno Globe vise 20 M€ d'ici 2020

Société créée en 1995 et spécialisée dans le négoce de produits high tech et de sécurité (GPS, alarmes, casques connectés, antivols, etc.) pour les motos et les vélos, Tecno Globe surfe sur les nouvelles tendances du marché de la mobilité pour soutenir sa croissance, de plus de 20 % actuellement. Après un chiffre d'affaires de 13,2 M€ en 2017, de 16 M€ prévus en 2018, l'entreprise prévoit autour de 18 M€ l'an prochain et annonce l'objectif de 20 M€ sur 2020.

Duplication d'un succès

Moteur de cette croissance : le succès des nouveaux modes de mobilité, notamment électriques, pour lesquels la demande de ces produits augmente aussi. Tecno Globe, distributeur des plus grandes marques leader sur le marché moto (Tomtom, Garmin, Cardo, AEE, SRA, etc.), duplique notamment le succès enregistré sur ce segment vers celui du vélo.

"Nous avons une part de marché de 95 % sur le GPS pour vélos, et comme cette niche progresse, nous en profitons pour développer d'autres produits high tech comme les casques connectés", explique le gérant de Tecno Globe, Fabrice Chrétien.

Tecno Globe, qui vend ces produits à des concessionnaires et sites de e-commerce, dispose d'un réseau de 3 000 clients dans la moto. La création d'une division dédiée au vélo, en 2017, a déjà permis de fédérer un réseau de 1 200 partenaires sur ce produit.

Un nouveau site au Bosc

De même, Tecno Globe développe le segment de la trottinette. L'entreprise s'appuie déjà sur un partenariat exclusif pour le marché français avec le fabricant japonais JD Bug, et dit regarder avec intérêt les projets d'Uber, qui vient de racheter Lime, start-up fabricant des trottinettes électriques, afin de rajouter ce produit en libre-service à son offre sur Paris, Bordeaux et Lyon.

Pour soutenir sa croissance, Tecno Globe, précédemment basée à Lodève (34), a investi 800 000 €, co-financés sur fonds Feder, dans la création d'un nouveau site de 2 000 m2 au Bosc (34). L'entreprise, qui emploie 27 personnes, a prévu de deux à quatre recrutements en 2019.