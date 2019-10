Cmultiserv s’agrandit et amorce une diversification

En forte croissance, Cmultiserv, spécialisée dans la maintenance multi-technique auprès des entreprises (travaux de second œuvre, entretien des locaux, plomberie, électricité...), s'agrandit. La société, créée en 2009 par Cyril Marcer, va ainsi lancer dès janvier 2020 la construction d'un espace de travail de 400 m2. Cette extension, la troisième depuis 2016, devrait être finalisée « entre février et mars 2020 » et portera la superficie totale du siège social de l'entreprise à 1 200 m2.

Cmultiserv connait une croissance continue depuis ses débuts : elle est passée d'un chiffre d'affaires de 260 000 € en 2015 à près de 10 M€ en 2019 (prévisionnel), grâce à « des prix attractifs et une excellente qualité des services rendus », selon Cyril Marcer.

Nouveaux marchés

En juin dernier, la société a lancé une nouvelle marque « Service Achat Discount » (ex Cpro&net - vente de mobilier de bureau), spécialisée dans la vente directe aux particuliers et TPE-PME de produits d'entretien, papeterie ou encore de mobilier professionnel. Le premier point de vente de 1 200 m2 a ouvert ses portes au Soler (66), près de Perpignan.

Cyril Marcer ambitionne de développer rapidement et en propre cette centrale d'achat dans l'ensemble de l'Hexagone.

« Nous ambitionnons d'ouvrir 22 magasins d'ici à 2025, projette-t-il. Et à moyen terme, nous souhaitons proposer à nos clients l'ensemble des métiers du groupe dans un seul lieu : services, approvisionnement, formation, etc. »

Le jeune patron mise sur l'innovation et la diversification sur de nouveaux marchés pour garder une longueur d'avance sur ses concurrents. Ainsi, a-t-il également lancé un centre de formation interne, CSP66, formant sur des métiers du facility management (assistants du bâtiment, techniciens, chargés d'affaires, etc.). Des profils dont il a besoin dans le cadre de son activité de gestionnaire des services généraux (via sa filiale GPS), pour le compte du groupe Lagardère.

10 agences en France et Europe

Chaque année, Cmultiserv réalise 50 000 interventions en France. L'entreprise recrute 25 nouveaux salariés en 2019 (15 embauches ont déjà été réalisées). Les profils recherchés : techniciens, assistants comptables, gestionnaires de litiges, chargés d'affaires. Distinguée pour son engagement social et solidaire, la société de 60 salariés compte 20 % de personnels handicapés.

Cmultiserv fait partie du groupe GATS (gestion achat technique et service), qui englobe également les filiales Service Achat Discount, CSP66 et GPS.

L'entreprise possède 5 agences commerciales en France (Perpignan, Marseille, Lyon, Bordeaux et Paris), et 5 autres à l'étranger (Espagne, Angleterre, Belgique Luxembourg et Canada). Pour son développement à l'export, elle vise des marchés tels que l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Espagne du sud.