Cmultiserv investit 600 000 € sur son site du Soler

Depuis sa création en 2009, Cmultiserv connaît une croissance continue de son activité. L'entreprise catalane spécialisée dans les prestations de maintenance multi-techniques pour les magasins, grandes enseignes et petites entreprises, sert plus de 80 clients, parmi lesquels L'Oréal, Foncia, Maisons du monde, Nocibé, ou encore Groupe Mulliez. Cette liste devrait s'allonger cette année, puisque l'entreprise est en discussions avancées avec de potentiels clients, issus de la grande distribution, notamment.

Développement continu

En 2017, la société fondée et dirigée par Cyril Marcer prévoit un chiffre d'affaires compris entre 5 et 6 M€ (contre 4 M€ en 2016). Des résultats qui devraient poursuivre leur ascension, puisqu'en 2018 le chiffre d'affaires envisagé est compris entre 8 et 9 M€. Ces prévisions ambitieuses sont réalisées en accord avec les projets de développement de Cmultiserv.

« Nous allons poursuivre le développement de notre portefeuille clients et leur fidélisation, mais aussi continuer les ouvertures de magasins sur le territoire national et à l'étranger, notamment en Belgique, au Luxembourg et au Royaume-Uni. Nous devrions également arriver au Canada dans les prochains mois, le temps de finaliser les démarches administratives qui sont très complexes », explique Cyril Marcer.

Le chef d'entreprise annonce également un investissement de plus de 600 000 € pour l'agrandissement des locaux de Cmultiserv au Soler et la construction d'un nouveau bâtiment pour Cpro&net, filiale dédiée à la vente de marchandises (sécurité, éclairage, vêtements de travail...), qui occupe depuis septembre dernier un bâtiment loué.

Une entreprise responsable

Les projets de développement de Cmultiserv, fraîchement récompensée aux trophées ARSEG 2017 pour sa démarche responsable en matière de qualité de vie au travail, devraient s'accompagner du recrutement de 12 à 15 personnes, sur des postes en maitrise d'œuvre et agencement, principalement.

Les effectifs devraient ainsi être portés à une cinquantaine de salariés en 2018.