TPE et e-commerce : avec la crise sanitaire, tous connectés ?

La fromagerie Bouby, installée dans les Halles Plaza de Montpellier, lance un service de vente en ligne pour minimiser l'impact de la crise sanitaire du Covid-19. (Crédits : DR)

Avec le confinement et la crise sanitaire, les petites entreprises de proximité subissent des pertes importantes de chiffre d’affaires. Mais pour certaines enseignes, c’est aussi l’occasion de tester de nouveaux canaux de vente via le digital, en livraison ou en drive. Un pas de plus des petits commerces vers un modèle économique alliant vente physique et digitale, sur leur zone naturelle de chalandise ?