Retail : Bleu Libellule vise les centres-villes et l’Italie

Malgré un bilan positif à 147 millions d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 11,36% par rapport à 2020, l'année 2021 aura été difficile pour le groupe gardois CSP et son enseigne Bleu Libellule, spécialisé dans le retail de produits professionnels capillaires.

« L'année a été très complexe à gérer en raison de la crise sanitaire qui a entaché les trafics dans les différents magasins (un seul a finalement été fermé, selon l'enseigne, NDLR), notamment dans les centres commerciaux, et a généré d'importantes difficultés managériales », regrette Caroline Wincker, cofondatrice du groupe CSP Bleu Libellule, avec son mari Jean-Philippe Wincker.

L'enseigne a néanmoins ouvert 16 nouvelles adresses, portant ainsi à 220 le nombre de ses magasins dans l'hexagone, et inauguré sa première implantation en Italie, dans la ville de Milan.

Maillage intensifié en centres-villes

Mais l'année 2021 aura été très porteuse d'un point de vue structurel, avec l'intégration de CSP au capital de la nouvelle entité de Provalliance* (leader européen de la coiffure) détenue majoritairement, depuis tout juste un an, par le fonds d'investissement Core Equity.

« En plus de nos fonctions de dirigeants de CSP Bleu Libellule, nous avons rejoint l'équipe dirigeante de Provalliance en tant que directeurs généraux distribution et logistique, détaille Jean-Philippe Wincker. Et nous sommes également actionnaires de ce groupe. Cela n'a aucune incidence organisationnelle sur les équipes de Bleu Libellule mais cela va nous rendre encore plus agiles pour faire grandir l'enseigne en France et dans le monde. »

Sur le plan national, Bleu Libellule veut accélérer son développement, en plus des centres commerciaux et retail park, en déployant des magasins sur les centres-villes. Si la feuille de route n'est pas encore tracée, une quarantaine de magasins devraient voir le jour cette année, notamment à Cognac (Charente), Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Montigny-Lès-Cormeilles (Val d'Oise). En Occitanie, Auch, Balaruc-les-Bains et Clermont-l'Hérault sont dans les tuyaux.

400 magasins en 2026

Côté international, les pays limitrophes comme la Belgique ou la Suisse devraient rapidement voir l'arrivée de l'enseigne sur leur territoire.

Quant aux hubs communautaires, lancés début 2021 à Montpellier-Lattes et Paris Bastille, les retours semblent positifs : « Ces espaces communautaires sont très intéressants pour couvrir les besoins et traiter des problématiques de nos clients coiffeurs. Améliorer leur business fait partie de nos missions », estime Caroline Wincker.

A l'horizon 2026, le groupe mise sur 400 magasins, dont 50 en Italie (surtout en Lombardie) et 25 hubs, pour un chiffre d'affaire prévisionnel de 400 millions d'euros (dont 60 sur le web).

Pour absorber la croissance de ses deux circuits de distribution (boutiques et digital), Bleu Libellule a validé un plan d'investissement de 10 millions d'euros destiné à moderniser les entrepôts de Gallargues.

« Le programme de modernisation et d'automatisation va être évolutif en fonction de l'activité, annonce Jean-Philippe Wincker. Aujourd'hui, notre capacité de production est de 6.000 colis par jour mais nous souhaitons tripler ces volumes dans les six années à venir. »

Une trentaine de personnes doivent être recrutées sur le site

Réseau L'Oréal

Depuis le 1er janvier 2022, CSP groupe est également en charge du développement français du réseau des boutiques NYX Professional Makeup, marque américaine de maquillage détenue depuis 2014 par le groupe L'Oréal.

« Nous avions en projet d'intégrer la marque en corner chez Bleu Libellule, indique Caroline Wincker. L'Oréal n'est pas un retailer. Nous nous sommes rapprochés et avons racheté le réseau de 19 magasins pour en assurer le développement. Ce type d'accord est inédit en France. »

L'opération permet d'intégrer une centaine de personnes, portant ainsi à 1.200 le nombre de collaborateurs travaillant aujourd'hui pour CSP Groupe.

* Le groupe nouvellement constitué pèse 450 millions d'euros, avec l'ambition de passer le cap du milliard d'euros à horizon 2026.