Avisbati veut être le « bouche à oreille 2.0 » du bâtiment

Une plateforme numérique qui regroupe de manière exhaustive les 1,2 million d'entreprises françaises de la construction (sur la base Sirene de l'Insee), de l'artisan peintre aux constructeurs de maisons individuelles, en passant par le consultant technique ou juridique et l'architecte. Le tout assorti d'avis clients et de recommandations de professionnels.

Telle est l'ambition de Avibati, un site internet dont la baseline est une promesse : « Mieux choisir pour mieux construire »...

Sébastien Souyri, architecte, et David Tissot, développeur informatique, ont fondé Avisbati en mars 2018 depuis le village des Matelles, non loin de Montpellier.

Le jeune entrepreneur cite par ailleurs un baromètre de la société Email-Brokers, qui faisait état de 81 % des entreprises ayant fait faillite en 2013 qui n'étaient pas présentes sur internet.

« Beaucoup d'artisans ne sont pas référencés sur internet, ils n'ont donc aucune visibilité et peinent à trouver des clients, argumente Sébastien Souyri. Or nous recherchons tous, professionnels ou particuliers, à un moment ou à un autre, des artisans ou des entreprises pour des études ou des travaux... Pour consolider le réseau de la construction et aider les artisans, bureaux d'études et toutes les entreprises du bâtiment, y compris les petites, à se positionner et à gagner en visibilité, il m'est apparu primordial de les regrouper sur un site spécialisé, permettant aux particuliers et aux professionnels d'avoir une vision complète de l'offre. Notre site sera remis à jour tous les trois mois afin d'éviter les informations obsolètes. »