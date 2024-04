Pourquoi le restaurant Les Grands Buffets reste finalement à Narbonne

Il reste ! Louis Privat, le fondateur-dirigeant du restaurant narbonnais Les Grands Buffets, vient d'annoncer qu'il avait décidé de rester à Narbonne, dans le cadre d'un vaste projet de rénovation du site sur lequel se trouve son espace de restauration. Une décision qui intervient après un long feuilleton de près de deux ans, au cours desquels le restaurateur a habilement distillé sa colère, son indignation, sa décision de délocaliser puis ses interrogations quant à la localisation du futur site.

Pour expliquer sa décision de ne pas bouger, Louis Privat revient à l'origine du feuilleton, rappelant la mésentente importante qui l'opposait au maire de Narbonne, Didier Mouly, dans laquelle s'était enlisée toute possibilité d'accord. L'objet de la discorde : l'Espace Liberté, équipement de sport et de loisirs, propriété du Grand Narbonne Agglomération datant de 1989 (doté d'une piscine, d'une patinoire et d'un bowling), au sein duquel les Grands Buffets loue des mètres carrés, également depuis 1989.

Trente-cinq ans plus tard, le restaurant est devenu une institution, avec ses quelque 390.000 couverts par an (au prix de 57 euros le menu unique) pour un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023 (26 millions d'euros ciblés en 2024) et ses 220 collaborateurs à l'année. Son dirigeant souhaite le moderniser et l'agrandir. D'autant que l'Espace Liberté a lui aussi vieilli et mérite une importante rénovation. C'est là le point d'achoppement entre les deux hommes...

Lire aussiBest of de l'été (2/2) : Grands Buffets, université de Montpellier, tourisme, éolien flottant...

« Il m'a demandé de rester »

A l'été 2022, Louis Privat lançait un pavé dans la mare, évoquant une « situation intenable » : il annonçait chercher « une terre d'accueil moins instable et moins hostile » pour y déménager les Grands Buffets, regardant alors vers Perpignan, Béziers, Carcassonne, Montpellier, Lézigan-Corbières, Castelnaudary, Nîmes ou Sète. Le projet de Louis Privat comprenait également une halle de produits régionaux, un hôtel et un centre de formation.

« Toutes les villes du territoire m'ont sollicité, nous avions pré-sélectionné Carcassonne et Béziers et j'ai investi 200.000 euros dans une étude prospective, indique le restaurateur à La Tribune. Le grand groupe qui était partant pour investir dans les Grands Buffets s'est finalement rétracté sur le projet de modernisation et d'extension, proposant d'ouvrir cinq autres Grands Buffets en France. Cette proposition ne m'a pas convenu... Je suis obsédé par l'idée d'institutions, de lieux uniques, et je n'ai pas ce fantasme du groupe ! Ma croisade, c'est la gastronomie française, et nous sommes d'ailleurs en train de signer un partenariat avec la Fondation Auguste Escoffier pour être reconnu comme la vitrine de l'héritage de sa cuisine. »

Mais en un an et demi, la situation a évolué. Le maire Didier Mouly, malade, est décédé en octobre 2023, et c'est Bertrand Malquier qui a pris les manettes de la Ville et de l'Agglomération. Le dialogue avec Louis Privat a été renoué - « il m'a demandé de rester et on a décidé de tourner la page du passé », indique le restaurateur - et après plusieurs mois de discussions, un nouveau projet de développement de l'Espace de Liberté est engagé, avec « l'ambition est d'y créer le premier site de loisirs d'Occitanie, avec près de 800.000 visiteurs par an ».

Lire aussiLe restaurant Les Grands Buffets de Narbonne indexe les salaires sur l'inflation

Un salon de thé et une boutique

Un accord vient d'être scellé et le Grand Narbonne s'engage sur un grand programme de transformation de l'Espace de Liberté en y investissant près de 15 millions d'euros. Un programme qui prévoit la réalisation de nouveaux espaces réservés à des extensions d'activités des Grands Buffets sur une surface de près de 2.000 m2 pour un coût d'environ trois millions d'euros, qui sera répercuté sur le loyer versé par les Grands Buffets, « rendant cette opération financièrement neutre pour les finances publiques », précisent les deux parties. La rénovation du site portera aussi sur la signature architecturale du bâtiment, sur l'amélioration de l'accueil des publics (avec notamment un parcours spécifique pour les clients des Grands Buffets), la modernisation des différents équipements (patinoire, piscine, bowling), et la rénovation énergétique du bâtiment et des équipements. Un appel d'offres va être lancé par Le Grand Narbonne, avec l'objectif de démarrer les travaux dans le courant de l'année 2025.

« Le projet prévoit la création de 2.000 m2 attribués aux Grands Buffets pour y installer une grande galerie-salon de thé ultra design, qui sera un espace dédié à la clientèle en attendant de l'installer au restaurant, ainsi qu'une grande boutique de produits gastronomiques régionaux, explique Louis Privat. De notre côté, nous investirons 5 millions d'euros pour l'aménagement intérieur. Le projet ne prévoit pas l'agrandissement du restaurant, qui compte 500 places à l'intérieur et 80 supplémentaires en extérieur l'été... Nous allons recruter 30 personnes. »

Le projet d'hôtel et de centre de formation, formulé initialement par Louis Privat, est remis à « plus tard ».

Lire aussiRevalorisation des rémunérations aux Grands Buffets de Narbonne : satisfecit et inquiétude