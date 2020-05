Locaux d’activité à Montpellier (2/2) : « Il faudra peut-être faire un reset sur le modèle »

Comment les commerces vont-ils sortir de la crise liée au Covid-19 ?

Christele Marnas : « Le produit commerce, globalement, est bien plus impacté que tout le reste dans son modèle économique : il avait déjà beaucoup souffert avec les gilets jaunes et les grèves, et le Covid-19 a été un accélérateur de tous les problèmes. Il va falloir se poser des questions sur le management de l'unité commerciale, quelle que soit sa nature. On part sur un cycle long de refonte des organisations commerciales car il faut faire revenir les gens dans de nouvelles conditions sanitaires, avec en filigrane des mentalités dont j'ose espérer qu'elles vont changer pour aller vers moins de jetable, des circuits courts, des produits à valeur ajoutée pour le pays. Durant la crise, certains opérateurs ont été à l'écoute de leurs utilisateurs : ça a été le cas d'Antoine Frey (P-dg du groupe Frey, spécialiste en urbanisme commercial, NDLR) qui s'est exprimé durant un webinaire sur les réactions des enseignes commerciales. Le groupe Frey a neutralisé tous les loyers de tous ses locataires du 16 mars au 11 mai et ils les accompagnent sur des loyers progressifs, ce qui représente environ 2,6 mois de loyers offerts. Et il leur propose un prêt sur 24 mois à taux zéro. Pour expliquer sa démarche, Antoine Frey aime à dire "On ne fait pas fortune en ruinant ses clients". »

Durant la période de confinement, on a pu observer l'importance de la chaîne logistique pour assurer la continuité d'approvisionnement, notamment du secteur agroalimentaire. Quelle leçon en tirer ?

« Le secteur de la logistique va connaitre une véritable expansion car la consommation individuelle par le biais des livraisons va augmenter. La logistique commerciale est donc importante à gérer. Jusqu'à présent, on a beaucoup valorisé le numérique et les start-ups et on avait classé les développements commerciaux de retail, la messagerie ou la logistique dans des catégories moins nobles. Or la crise a démontré que tous ces métiers étaient indispensables au bon fonctionnement du pays. »

Comment le territoire montpelliérain doit-il aborder cette problématique, qui pourrait aussi être une opportunité ?

« Toutes les villes vont être confrontées à une équation : l'urgence environnementale et la densité d'un côté, et des métiers qui supportent mal cette densité de l'autre. Il est plus enrichissant et valorisant pour les collectivités...