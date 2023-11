« Le flex office est un moyen pour mieux utiliser les espaces » (EDF Renouvelables)

LA TRIBUNE - EDF Renouvelables, c'est quelle empreinte dans l'Hérault aujourd'hui ?

Guillaume TORRESAN, directeur immobilier et environnement de travail chez EDF Renouvelables - Le groupe emploie 4.514 salariés dont 150 à Colombiers (près de Béziers, NDLR) dans le Centre européen de conduite et de supervision des parcs éoliens et solaires qui pilote l'ensemble des parcs éoliens et photovoltaïques du groupe EDF, et 192 à Montpellier, 240 si on compte les prestataires de services. Mais nous sommes en phase d'expansion importante et nous nous sommes vite rendu compte que nous allions avoir besoin de davantage de place... Les équipes sont aujourd'hui installées dans l'immeuble Le Blasco (quartier Port Marianne à Montpellier, NDLR). Ce quartier, desservi par le tramway, nous intéresse et nous avons l'opportunité de nous installer dans l'immeuble juste en face, Le Prism, qui présente plusieurs avantages : plus d'espaces, des places de parking, un parking à vélo, des vestiaires et des douches... L'an dernier, la décision a été prise d'y transférer les équipes en novembre 2023.

Le Covid a bousculé les organisations du travail et on a vu différentes formes de travail nomade se développer, comme le télétravail, le coworking, etc. Considérez-vous que ce phénomène s'installe durablement et quelle est la part de télétravail accordée chez EDF Renouvelables ?

La règle, c'est trois jours par semaine sur site. Mais nous attachons de l'importance aux espaces de travail qui doivent être dans des endroits adaptés et calmes. Nous ne souhaitons pas que nos collaborateurs travaillent dans un café, et eux non plus d'ailleurs... Nous voulons plutôt les inciter à venir sur site en leur offrant un package de services.

Ces nouvelles organisations du travail ont-elles d'ores et déjà modifié la stratégie immobilière d'EDF Renouvelables et la nature des immeubles où vous souhaitez vous installer ?

Ce n'est pas un changement récent, nous l'avons pris en compte de manière très en amont, dès lors qu'EDF Renouvelables a mis en place un accord de télétravail. Nous avons des collaborateurs qui se déplacent beaucoup professionnellement, donc le flex office est un moyen pour mieux utiliser les espaces et permettre à l'entreprise de grossir. Nous travaillons également sur la conception des espaces de travail : davantage de salles de réunion, des espaces collaboratifs, mais aussi plus de services et de convivialité. Par exemple, le bâtiment où nous allons nous installer propose des espaces en terrasse où faire des réunions, des salles multi-activités de détente, sport ou yoga, une tisanerie ou des espaces de restauration...

Les professionnels de l'immobilier de bureaux observent que les entreprises commencent à chercher comment faire mieux avec moins d'espaces puisque les salariés ne sont plus tous ensemble au bureau. Est-ce le cas d'EDF Renouvelables ?

L'objectif est de faire grossir nos équipes. Donc nous cherchons plutôt à faire plus avec plus. Nous aurons la totalité de l'immeuble Prism (4.500 m2, NDLR) pour nous, pour des raisons de confidentialité mais aussi parce que c'est plus simple d'en gérer les accès, les contrôles, l'utilisation des espaces. Notre schéma directeur immobilier nous amène à des cibles de quasiment 600 personnes qui pourraient potentiellement être accueillies sur le site du Prism. L'immeuble offre 430 postes de travail et les projections RH indiquent le chiffre de 360 collaborateurs à horizon 2030, contre 240 aujourd'hui. Mais avec les accords de télétravail et le foisonnement - on sait par exemple que le vendredi, il y a toujours un peu moins de monde -, il sera possible de poursuivre la croissance des effectifs au-delà de 2030.

Le flex office n'est pas toujours bien perçu par les salariés qui se sentent dépossédés de leur espace personnel. Comment leur faire adopter ce mode de fonctionnement ?

Cela passe par différentes bonnes pratiques. Tout d'abord, on s'assure, dans la conception des espaces, que tout le monde aura une place pour s'asseoir le matin, et chaque direction aura sa zone de travail. Les réservations d'espaces, bureaux ou salle de réunion, se feront par notre système interne. Chaque salarié aura un casier sécurisé pour ses affaires et, par respect pour les autres, devra laisser son espace clean en partant. Concernant les éventuels problèmes de bruit, nous travaillons le sujet avec des matériaux isolants, des parois qui filtrent les différentes zones... Mais nous n'avons pas de remontée d'inquiétude pour le moment. Nous faisons ce travail préparatoire avec eux, ils ne sont pas spectateurs de ce changement.

Le Prism a-t-il vocation à servir de modèle pour vos installations futures ?

Nous travaillons sur un autre projet de déménagement à Paris en février 2024, et nous appliquons le même modèle d'organisation et de croissance future.