Sur une table de bois, près de la fenêtre, trône un cendrier cylindrique, sorte de minuscule soucoupe de métal. Nous sommes dans les ateliers historiques de Focus création à Viols-le-Fort (Hérault), petit village médiéval dans l'ombre du pic Saint-Loup. Plus exactement dans l'ancien bureau de Dominique Imbert, le fondateur de l'entreprise, docteur en sociologie devenu artisan-forgeron et créateur, en 1968, de la cheminée devenue iconique Gyrofocus, un modèle suspendu en acier de forme circulaire qui pivote sur lui-même. À l'époque, c'était une révolution.

Depuis, d'autre révolutions ont eu lieu chez Focus Création. À commencer par le décès de Dominique Imbert, en 2021, à l'âge de 81 ans. Obsédé par l'idée de transmettre son entreprises aux hommes qui la composaient, il avait transmis en 2015 la direction à deux salariés de longue date, Laurent Gaborit et Jean-Marc Chalier. Il y avait une autre raison à cette passation : la nécessité d'éviter que les cheminées dessinées par Dominique Imbert ne disparaissent purement et simplement.

« Dominique Imbert nous a laissé la direction avec un projet d'entreprise lié à la norme européenne "ecodesign" qui donnait l'obligation de sortir de notre traditionnelle vente de cheminées suspendues à foyer ouvert à partir de janvier 2022, détaille Jean-Marc Chalier, co-président de Focus Création. Nous avions donc interdiction de mettre sur le marché ce type de produits car la cheminée avec foyer ouvert consomme plus, chauffe moins et émet plus de particules fines dans l'air. »

Transformer la gamme sans concessions

La nouvelle direction de Focus Création relance la R&D au sein de Theus Industrie à Cavaillon (Vaucluse), l'usine de chaudronnerie qui fabrique toutes les cheminées de Dominique Imbert depuis le début de l'aventure. Avec pour objectif de transformer la gamme pour la rendre compatible à cette nouvelle norme, sans faire de concessions sur le design du fondateur.

« Pendant cinquante ans, la signature de Focus, c'était des cheminées suspendues et des foyers ouverts, aujourd'hui ce sont des cheminées ecodesign et donc vitrées, précise Jean-Marc Chalier. Pour un même modèle, on est passés d'une dizaine à plus d'une centaine de pièces d'assemblage. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout le même process de fabrication, pas forcément les mêmes hommes non plus, et cela demande beaucoup d'investissement. »

En huit ans, 6,5 millions d'euros sont investis dans la R&D et 3 millions d'euros dans la modernisation de l'usine de Cavaillon (24.000 m²) pour faire face aux nouveaux défis technologiques. Certains modèles sont arrêtés malgré tout. Mais l'essentiel est sauf : « Nous avons transformé la gamme sans toucher au design de Dominique Imbert qui plaît toujours autant, c'est une grande fierté ».

Dessinée en 1968 par Dominique Imbert, la cheminée design Gyrofocus est un modèle mythique de Focus qui s'est adapté aux normes pour rester populaire. © Focus création

65% du chiffre d'affaires à l'export

Comme toutes les entreprises du secteur, Focus Création a dû faire face aux contraintes sanitaires de la crise du Covid-19, mais s'en est sortie en continuant à envoyer ses commandes dans les régions qui n'étaient pas sous tension : « Nous commercialisons dans le monde entier, dans 70 pays différents, nous faisons 65% de notre chiffre d'affaires à l'export ». Puis la crise économique est arrivée, produisant une forte hausse des matériaux, comme l'acier dont le prix a pendant un moment « été multiplié par trois » avant d'être à nouveau à un tarif stable « équivalent à celui de 2019 ». Heureusement, pas problème d'approvisionnement pour l'usine, qui avait « beaucoup acheté pour éviter les ruptures ».

Tous ces événements ont directement affecté l'organisation du groupe Focus qui emploie 130 salariés et 20 intérimaires réguliers dans ses trois branches. Il y a le siège et l'atelier Dominique Imbert, situé à Viols-le-Fort, où se trouvent les différents services administratifs et le service clients, l'usine de Cavaillon où se fait le développement des modèles, leur fabrication et toute la logistique, ainsi que quatre magasins situé à Montpellier, Nantes, Aix-en-Provence et en région parisienne.

« Focus, c'est une mémé de 50 ans managée comme une startup, sourit Jean-March Chalier. Nous veillons à gagner en productivité. L'usine est dans une démarche assez novatrice de lean-management : nous achetons et nous fabriquons uniquement ce dont on a réellement besoin, c'est le "juste atteint". C'est aussi du management visuel, en faisant participer tous les éléments de la chaîne à l'amélioration des produits en continu. »

Malgré tout, la nouvelle complexité des cheminées Focus s'est irrémédiablement répercutée sur les prix des produits, qui ont augmenté de 4,5% cette année. Mais, selon le dirigeant, pas question de faire plus d'une augmentation par an. Le temps de fabrication a également été touché, notamment en raison de la difficulté à recruter des personnels qualifiés, soudeurs et ponceurs notamment. Malgré tout, le groupe annonce faire « dix nouvelles embauches chaque année », tous secteurs confondus.

Le pari du mix énergétique

Maintenant que la problématique de la norme "ecodesign" est résolue, il s'agit « d'accélérer la création ». Une équipe de designers travaille en interne sur de nouveaux modèles tandis que des collaborations sont en cours, notamment avec le cabinet d'architecture norvégien Snøhetta.

« Il faut savoir que la création d'un produit prend minimum deux ans de développement, du dessin à la production. À chaque fois, il y a la création d'une nouvelle chambre de combustion, un véritable défi technologique », reconnaît le co-président de Focus Création, salarié dans l'entreprise depuis 35 ans.

Alors que chaque nouveau modèle commercialisé est breveté pour le protéger des copies, le modèle Gyrofocus s'affiche comme un succès intemporel qui n'a pas pris une ride. Sa réédition vitrée a récemment été récompensée du "German design award" 2023 tandis que sa version au gaz a été décorée outre-Atlantique du "Muse design award" et du "Good design award" (Chicago Athenaeum) 2022.

Pour s'adapter à ses marchés, la petite quarantaine de modèles de Focus Création sont déclinés en version bois ou gaz, intérieur ou extérieur, chauffant ou décoratif... Tous les modèles sont désormais des produits natifs écodesign depuis déjà quatre ans. De nouveaux marchés sont explorés, notamment les cheminées électriques holographiques, des modèles design destinées à créer une ambiance, qui visent particulièrement le Moyen-Orient et l'Asie.

« Nous sommes persuadés que le bois continuera d'être une solution de chauffage important, notamment en France, c'est la façon de l'utiliser qui est en train de changer, analyse le co-président de Focus Création. Aujourd'hui les maisons deviennent passives, elles ont besoin de beaucoup moins d'énergie, et demain, on n'aura quasiment plus besoin de chauffage. Le mix énergétique est de rigueur dans les nouvelles constructions, ne serait-ce qu'en raison de la norme de performance énergétique RE2020. Les produits de Focus sont multi-énergies : bois, gaz, électrique, avec la possibilité de se connecter à des panneaux solaires. Ce qui est vraiment la tendance actuelle. »

À 55 ans, Focus Création affiche une santé de jeunette. Le groupe « a consolidé et dépassé les 20 millions de chiffre d'affaires », soit près du double par rapport à 2017 (10,5 millions d'euros). Preuve de sa forme éclatante, l'entreprise est en train de racheter les murs de Theus Industrie à Cavaillon, l'usine dont 3.000 cheminées sortent chaque année. Histoire de pérenniser son rôle primordial pour Focus Création.

