Bientôt une unité de production d’hydrogène dans le Gard ?

Une unité de production d'hydrogène destiné aux mobilités verra peut-être bientôt le jour dans le Gard. La société francilienne Eneralys porte en effet le projet d'installer à Liouc, un village de 250 habitants situé près de Quissac, une usine dédiée à la fabrication d'hydrogène par électrolyse à horizon mi-2026.

« Nous avons achevé les études d'impact et travaillons désormais aux études de compensation environnementale et de réduction d'impact », explique Franck Berger, le président fondateur d'Eneralys qui coorganise, vendredi 30 juin, avec le concours de Nîmes Métropole, une matinée de présentation de l'écosystème des mobilités hydrogène. Nous souhaitons prendre contact et informer sur la réalité de filière hydrogène dans la région, et présenter un panel des solutions à un futur écosystème de la mobilité. »