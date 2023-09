Grand Large Yachting reprend le chantier naval Marsaudon Composites à Lorient

Le chantier naval breton Marsaudon Composites, constructeur de catamarans sous la marque ORC en redressement judiciaire, avait fini par déposer le bilan. Le 12 septembre, le tribunal de commerce de Lorient a validé sa reprise par l'entreprise héraultaise (La Grande Motte) Grand Large Yachting, qui compte déjà une implantation dans l'ouest de la France, à Nantes, avec sa filiale Alumarine Shipyard.

Fondé en 2003, le groupe Grand Large Yachting est identifié à l'international sur le segment de la grande croisière, et compte aujourd'hui cinq marques de voiliers (Allures, Outremer, Garcia, Gunboat et RM) ainsi que deux sociétés spécialisées dans les services aux propriétaires. De son côté, la PME Marsaudon Composites, créée en 1999, a développé une expertise reconnue dans le procédé d'infusion de pièces de très grande taille, se voyant rapidement confier la construction de multicoques pour la plaisance ou pour la compétition. Depuis 2014, Marsaudon Composites a développé sa ligne de catamarans à voile ORC (Ocean Rider Catamarans), des bateaux rapides typés croisière et destinés à la plaisance et à la compétition.

Des catamarans légers et plus vertueux

« Les catamarans ORC sont des catamarans construits à la commande, avec des performances supérieures à la moyenne en raison notamment de leur légèreté qui leur permet d'avancer au moindre souffle de vent et donc de moins utiliser le moteur, et qui offre davantage de marges de manœuvre face aux éléments météo, explique Xavier Desmarets, le CEO de Grand Large Yachting. Mais leur construction requiert une maîtrise importante et des savoir-faire sur les pièces composite que possèdent les équipes de Marsaudon Composites... Chez Grand Large Yachting, notre ambition est de permettre à des marins de réaliser leur rêve de voyage à la voile : nous proposons des monocoques alu, des monocoques en bois, des catamarans alu, multicoques en composite, etc., et il manquait à notre gamme des bateaux plus simples que des Outremer avec des performance supérieures. Autrement dit, ORC apporte une manière de voyager que nous n'avions pas, avec cette spécificité sur le poids qui est d'autant plus vertueuse pour le bilan carbone des bateaux. »

Marsaudon Composites emploie 65 salariés, qui viennent grossir les rangs des effectifs de Grand Large Yachting, les portant à près de 950 salariés.

La force du groupe

Mais qui dit reprise à la barre du tribunal dit difficultés...

« L'entreprise n'a pas vu arriver la vague d'inflation, et elle a continué de vendre ses bateaux à prix fixes, déclare Xavier Desmarets. L'objectif de cette reprise, c'est d'amener des outils qui fonctionnent bien dans le groupe et de faire bénéficier Marsaudon Composites de la force d'achat du groupe. »

En 2022, Grand Large Yachting avait engrangé 92 millions d'euros de chiffres d'affaires. Selon son dirigeant, qui vise une croissance d'au moins 20% en 2023, le prévisionnel 2023 pourrait se situer autour des 120 millions d'euros. A La Grande Motte, l'entreprise est toujours à l'étroit. Si aucune décision n'a encore été prise, Xavier Desmarets confirme des études en cours pour ouvrir des chantiers du côté de Sète (Hérault) ou de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales).

Pour l'heure, les équipes de Grand Large Yachting sont au Cannes Yachting Festival 2023 (du 12 au 17 septembre). Xavier Desmarets évoque un marché plutôt segmenté « sans difficulté pour les gros bateaux ».

