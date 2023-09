Energie : pourquoi le groupe catalan FHE lève 15 millions d’euros

L'entreprise familiale perpignanaise (fondée en 2010 par Alain Laloum et ses deux fils, Jonathan et Oren) s'est spécialisée dans la conception, l'industrialisation et l'intégration de solutions dédiées au confort thermique, énergétique et photovoltaïque pour les logements individuels et collectifs. Le groupe s'est ainsi fait une place sur le marché de la production de chaleur renouvelable (eau chaude sanitaire et chauffage) en proposant des solutions en briques allant du module de gestion énergétique à la pompe à chaleur, en passant par le système solaire combiné jusqu'à sa solution de stockage thermique Inelio. Cette dernière permet d'emmagasiner de l'énergie via une réaction chimique, pour la restituer quand l'usager en a besoin. Le tout avec gestion à distance des équipements.

Le 21 septembre, FHE indique avoir finalisé sa première augmentation de capital de 10 millions d'euros, souscrite auprès de Yotta Capital Partners (fonds d'investissement français axé sur le développement et la décarbonation des PME industrielles) et BNP Paribas Développement. Un financement bancaire de 5 millions d'euros complète ce tour de table.

Alors que les tarifs de l'énergie ont flambé, avec un impact financier important sur le budget des ménages, l'entreprise revendique plus de 45.000 installations dans toute la France et annonce « une croissance exponentielle » avec un chiffre d'affaires passé de 3 millions d'euros en 2021 à 12,5 millions d'euros en 2022.

« Dans ce contexte, nous avons cherché des partenaires solides pour financer notre expansion et nous accompagner dans notre nouvelle organisation opérationnelle », déclare Oren Laloum, directeur général et associé du groupe FHE.

Lire aussiLe groupe catalan FHE accélère sur le marché de la production de chaleur

Financer des stocks

Cette mobilisation de capitaux vise à permettre à la société de soutenir sa croissance en agissant sur plusieurs axes stratégiques. FHE annonce ainsi vouloir enrichir sa gamme de produits de solutions thermodynamiques et photovoltaïques. Ces fonds serviront également au financement des stocks et au renforcement de son réseau de distributeurs certifiés pour répondre à la demande grandissante de ses clients.

« Avec cette forte croissance, nous n'arrivions plus à fournir nos clients, donc avec ce financement de stocks, nous évitons toute pénurie, explique le directeur général. Aujourd'hui, nous travaillons avec un réseau d'une centaine de revendeurs et installateurs certifiés et nous monterons à 150 d'ici fin 2023 dans toute la France. Et pour être plus efficaces, nous devrions ouvrir, d'ici un an, plusieurs points de vente, c'est à dire des comptoirs de distribution où nos experts installateurs pourront trouver du matériel et des équipements. Nous ciblons Toulouse, Montpellier et Narbonne. »

Le groupe veut également se doter de moyens supplémentaires pour accélérer la commercialisation de sa technologie Inelio, en proposant sa nouvelle gamme de solutions solaires et autonomes, cette fois axée sur le rafraîchissement : « Cette technologie thermo-chimique s'adapte sur d'autres solutions pour d'autres applications, en l'occurrence pour refroidir sur des sites isolés par exemple des frigos, des chambres froides pour conserver des denrée alimentaires ou des vaccins... Cette gamme devrait être sur le marché en fin d'année, notamment sur le marché africain où nous discutons déjà avec plusieurs partenaires distributeurs ».

Lire aussiÉnergie : FHE lance la commercialisation de son innovation technologique de stockage thermique

80 à 100 millions d'euros d'ici cinq ans

Le groupe, qui compte actuellement 80 salariés (dont 54 basés au siège social à Perpignan et les autres à Kenitra au Maroc, où le groupe a installé une usine), prévoit de renforcer le pôle commercial dès le début du mois d'octobre (directeurs et responsables régionaux, et directeur du développement). Selon Oren Laloum, les effectifs pourraient monter à 100 d'ici la fin 2023. FHE compte également « développer sa force digitale incluant un CRM propriétaire, un logiciel pour des études sur-mesure et le développement d'un logiciel de vente en visioconférence dédié à son réseau d'experts ».

Le groupe vise maintenant les marchés de la Belgique et de l'Espagne, via des partenariats avec des distributeurs : « Nous avons déjà un client en Belgique et nous sommes en pourparlers en Espagne », indique Oren Laloum.

« Le groupe vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 80 à 100 millions d'euros à horizon cinq ans », prédit Alain Laloum, président du groupe FHE.

L'entreprise continue d'avancer sur son projet de nouvelle plateforme logistique à Rivesaltes, près de l'aéroport de Perpignan, « soit 9.900 m2 au total, avec 6.000 m2 de bâti dont 4.000 m2 d'entrepôts », précise Oren Laloum qui indique avoir eu l'accord de l'agglomération de Perpignan mais attendre désormais l'avancée du processus administratif en vue du permis de construire.