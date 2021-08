Énergie : FHE lance la commercialisation de son innovation technologique de stockage thermique

L'entreprise familiale FHE Group (Full Home Energy), créée en 2010 à Perpignan (66), est spécialisée dans la gestion énergétique et propose des solutions combinant domotique et optimisation de la consommation d'énergie, permettant d'intégrer un système d'autoconsommation d'énergie photovoltaïque.

Elle vient de lancer la commercialisation d'une solution de stockage basée sur une nouvelle génération de pile thermique, sur laquelle elle travaille depuis six ans et baptisée Inelio.

« On s'est rendu compte que 70% des consommations d'énergie sont pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage ou la climatisation, fait observer Oren Laloum, directeur technique. Pourquoi pas alors développer un système de stockage d'énergie, avec un impact carbone limité ? »

Car dans un logement, difficile d'autoconsommer 100% de l'énergie produite car la période de production ne correspond pas forcément à la période de consommation de cette énergie. C'est pour compenser ces besoins désynchronisés avec les périodes de production solaire que FHE a mis au point sa solution Inelio.

Stocker de l'énergie dans une réaction chimique

Cette technologie permet de stocker l'énergie produite par un système d'énergie renouvelable (en l'occurrence photovoltaïque) afin de la restituer pendant les périodes de besoin sur les réseaux de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire. Elle est basée sur un système à sorption reposant sur un principe "solide-gaz" (fixation ou libération de molécules d'un gaz au contact de la surface d'un solide) et permettant de stocker l'énergie de manière pérenne.

« Le stockage thermique à sorption thermochimique consiste à stocker de l'énergie dans une réaction chimique par le biais de deux matériaux, un solide, le calcium, et un liquide, un gaz réfrigérant, explique le directeur technique. On produit de l'énergie photovoltaïque, on stocke l'énergie dans le système Inelio qui dissocie le calcium et le gaz, et quand on les ré-assemblent, ils libèrent du chaud et du froid qu'on récupère dans un réseau d'eau, sans perte de rendement.

FHE a sorti une gamme de deux produits : Inelio Dynamic, une pompe à chaleur air/eau intégrant la technologie Inelio pour le secteur résidentiel en rénovation et ou neuf, que FHE ambitionne de produire à raison de 200 machines par mois à partir de septembre 2021, et Inelio Solar, compatible avec une pompe à chaleur classique

« Ça a été un gros investissement de R&D en fonds propres, ajoute Oren Laloum. Nous avons perdu une année à cause du Covid, mais, cette technologie a été éprouvée, nos machines sont certifiées CE, et aujourd'hui, nous passons en phase de livraison et nous avons lancé la commercialisation début août. »

10.000 machines par an

Les systèmes Inelio sont fabriqués en partie à Perpignan (pour les cartes électroniques) et en partie au sein de l'usine marocaine (à Kénitra) que FHE a fait construire et dédie à cette technologie, et où elle a recruté 35 salariés (sur 75 salariés au total).

Son coût d'acquisition « équivaut au coût d'une pompe à chaleur, autour de 15.000 euros, et son installation est éligible au dispositif Ma Prime Renov', ce qui ramène le prix entre 2.000 et 5.000 euros », assure Oren Laloum, qui promet 90% d'économie sur la facture sur le poste chauffage.

« Nos objectifs de développement prévoient de commercialiser, sur les cinq prochaines années, environ 10.000 machines par an pour un chiffre d'affaires de 80 à 100 millions d'euros, précise Oren Laloum. L'Europe défend une politique zéro carbone importante et des marchés énormes s'ouvrent en Suisse, en Allemagne, en Italie du Nord, et bien sûr en France, ou en Angleterre où le gouvernement a voté la réduction des chaudières à gaz... Aujourd'hui, 22.000 à 24.000 pompes à chaleur par an sont installées en France, c'est un marché à 30% de croissance par an. Si nous parvenons à prendre 5% de parts de marché en France, on sera satisfaits ! »

Pour cette commercialisation, l'entreprise travaille avec un réseau de partenaires, comme Solifac en Occitanie, et envisage un partenariat avec un gros industriel de la pompe à chaleur pour cibler le marché des immeubles de logements.

Aujourd'hui, FHE revendique 34.000 clients équipés de ses solutions sur les marchés du logement (de l'appartement à la maison) et du tertiaire, en France mais aussi en Espagne, Suisse et Belgique. En 2020, l'entreprise annonçait un chiffre d'affaires de près de 6 millions d'euros et Oren Laloum projette de monter à 12 millions d'euros en 2022 grâce à la gamme Inelio.