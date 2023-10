Vinventions vise la production de 200 millions de bouchons en liège à Rivesaltes

Pour une fois, il ne s'agit pas de la circulation estivale sur l'A9 mais bien de bouchons en liège destinés aux producteurs de vins... Vinventions (ex-Normacor) vient de terminer l'installation, dans son usine de Rivesaltes, aux portes de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, d'une ligne d'extrusion pour produire sa nouvelle gamme Sübr, dont les bouchons sont destinés aux marchés des vins premium et super-premium.

Développé en Belgique, ce bouchon "micronaturel" porte partie des espoirs de développement de l'entreprise installée dans 13 pays : « Nous avions deux lignes, à Rivesaltes, pour produire des bouchons synthétiques, le cœur de métier de l'entreprise jusqu'ici, et lorsque nous avons voulu sortir Sübr de la R&D et développer significativement les volumes, le choix de Rivesaltes s'est imposé. Nous avions de la place et finalement, ce n'est pas si loin du Portugal où nous sourçons le liège dont nous avons besoin », explique Stéphane Vidal, directeur général Europe de l'entreprise.

Challenge R&D

Le démontage et déménagement de la chaîne développée depuis la Belgique vers Rivesaltes aura pris dix-huit mois et nécessité l'investissement de 1,4 million d'euros, dont 0,40 million d'euros ont été apportés par la Région Occitanie au titre de l'innovation.

En 2023, ce sont cinq millions de bouchons Sübr qui sortiront de l'atelier rivesaltais et 50 millions sont prévus en 2024, le dirigeant annonçant que « dans quatre ans, nous espérons atteindre 200 millions d'unités ».

La fabrication de bouchons en micro-aggloméré est un nouveau challenge pour l'entreprise qui a mobilisé sa R&D - elle consomme chaque année autour de 5 % de son résultat - sur le sujet pour débarquer sur le marché avec un produit réellement nouveau.

La gamme est constituée de quatre références, aux propriétés techniques et aux habillages, imprimés différents mais reproduisant le look des bouchons tube traditionnels, directement découpés dans les plaques de liège. Ils sont aussi les seuls à être produits par extrusion et sans mettre en œuvre de polyuréthane.

Eliminer le goût de bouchon

Le marché du bouchon micro-aggloméré représente aujourd'hui entre 35 et 40% du marché mondial quand le bouchon-tube ne conserve qu'une portion congrue, autour de 8%.

« Notre raison d'être, c'est l'élimination des TCA (molécules Trichloroanisole, NDLR) qui donnent le goût de bouchon aux vins, promet Stéphane Vidal. Nous ne pouvons pas, dans le contexte du marché du vin aujourd'hui, nous permettre de mettre en marché des bouteilles pouvant être contaminées, au risque de dégoûter les consommateurs... Nos process de fabrication garantissent l'absence de TCA, parce que notre fournisseur, Cork Supply, est sérieux, que nous effectuons un séchage drastique du liège à son arrivée pour extraire les TCA qui sont des éléments volatils, et que par ailleurs, notre ligne d'extrusion évacue la chaleur à laquelle les granulés très fins sont soumis. »

L'usine Vinventions de Rivesaltes emploie, pour l'heure, une quinzaine de personnes mais la montée en charge nécessitera le doublement des équipes.