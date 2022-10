Hébergements touristiques : après la chute due au Covid, le groupe Appart’City renoue avec ses performances de 2019

En avril 2021, en pleine crise sanitaire, le groupe Appart'City, leader français de l'appart-hôtel dont le siège est à Montpellier (Hérault), se plaçait sous la protection du tribunal de commerce via une procédure de sauvegarde dont il est sortie six mois plus tard.

« En tant qu'acteur du tourisme et du tourisme d'affaires, nous avons subi la crise sanitaire de plein fouet et perdu plus de 80% du chiffre d'affaires, rappelle Vincent Compagnon, président d'Appart'City depuis deux ans. Nous avons mis au point un accord de soutien qui prévoyait un partage des pertes par l'abandon de quatre mois de loyer en 2020 et de 30% des loyers en 2021. Soumis au vote individuel de chaque propriétaire-bailleur, il a été validé par plus de 80% d'entre eux. Notre actionnaire (la holding Grand M Group, détenue par la foncière Brookfield, NDLR) a consenti à l'abandon d'une dette convertie en capital et le PGE a consolidé la solidité de l'entreprise. »

Aujourd'hui, le groupe compte 92 établissements en France et 3 en Suisse et Belgique, 12.000 appartements et 8.500 propriétaires (de plus en plus des investisseurs institutionnels), et emploie 1.000 équivalents temps plein (1.200 salariés).

Une rentabilité égale à celle d'avant-Covid

La crise sanitaire derrière lui, le groupe a enregistré une relance de son activité depuis un an. Alors que le chiffre d'affaires 2020 était tombé à 110 millions d'euros contre 186,9 millions d'euros en 2019, Vincent Compagnon annonce que l'exercice 2022 devrait atterrir sur un chiffre d'affaires de quelque 180 millions d'euros.

« Les Français sont désormais à la recherche de destinations plus locales et de lieux de résidences plus flexibles, et le concept d'appart'hôtel est une réponse aux nouveaux besoins de sécurité sanitaire, de liberté et de flexibilité, d'espace », affirme le dirigeant à La Tribune.

Les résultats du Groupe sont essentiellement portés par les bonnes performances de la gamme "économique" qui enregistre une croissance significative sur le segment du court séjour. Le groupe annonce donc renouer avec « une rentabilité égale à celle d'avant-Covid »

« Le 1er trimestre 2022 a été en demi-teinte, avec des flux de voyageurs restreints par la dernière vague Covid, mais le 2e trimestre a connu une fréquentation forte au niveau national, détaille Vincent Compagnon. Les résultats de l'été 2022 ont également été très bons. Le mois de septembre, avec la reprise "corporate", a enregistré une fréquentation qui conforte les bons résultat du 2e trimestre. Le portefeuille de réservation reste bon. Sur l'année 2022, le taux d'occupation des appartements est en baisse de 2% par rapport à 2019, alors que les prédictions parlaient d'une baisse de 10%, mais à un prix supérieur car le segment de milieu de gamme a surperformé par rapport au segment économique, et la durée moyenne des séjours s'est raccourcie, ce qui a entraîné un peu moins de dégressivité des prix. »

25 millions d'euros d'investissement

Le dirigeant indique que cette année a permis un rééquilibrage entre clientèle affaires et clientèle loisirs, passant d'une répartition de 65%-35% à moitié-moitié.

« Ces performances ont été possibles grâce aux investissements massifs que consent à faire le groupe, ajoute Vincent Compagnon. Nous avons un plan d'investissement de 25 millions d'euros en 2022-2023 sur une soixantaine de nos établissements pour des montées en gamme et des remises à niveau (intégralement financés par le groupe Appart'City, assure le dirigeant - NDLR). En 2022, un quart de notre parc a reçu le label Clef Verte, premier label environnemental international pour l'hébergement touristique et la restauration, et à raison de 25 appart-hôtels par an, l'objectif est d'atteindre une labellisation de l'ensemble du parc d'ici fin 2024. »

Après avoir ouvert un établissement à Saint-Germain-en-Laye en 2022, Appart'City en ouvrir son 2e établissement en plein cœur de Paris (avenue Daumesnil) au cours du premier semestre 2023, un 4 étoiles de 109 appartements. Selon le dirigeant, aucune fermeture n'est prévue.

Nouvelle segmentation de gammes et intéressement

En 2023 également, Vincent Compagnon déclare que le positionnement des gammes Appart'City sera clarifié au travers d'une nouvelle segmentation du parc : « Aujourd'hui, 60% du parc est en gamme économique, 30% en milieu de gamme, et 10% en haut de gamme. Nous allons basculer une partie de la gamme économique vers le milieu de gamme pour arriver une répartition de 40%, 40% et 10 % en 2023 ».

Côté effectifs, le groupe a connu, comme un grand nombre d'acteurs du secteur de l'hôtellerie-restauration, un problème de main d'œuvre.