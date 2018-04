Cyril Dupuy, fondateur de Vaonis, start-up lauréate du concours de pitchs (Crédits : Guilhem Canal)

Dans cette vidéo, revivez les temps forts du Lab'Objectif 2018, organisé par La Tribune-Objectif le 23 mars à Montpellier, en présence de 400 participants. Les grandes séquences s'articulaient autour des keynotes et débats sur l'IA et la Blockchain, et du concours de pitchs opposant 6 start-ups.