La Startup est dans le Pré se prépare dans six villes d’Occitanie

Lancée dans l'Hérault en 2011, l'opération "La Startup est dans le pré" a pour objectif d'ancrer des entreprises innovantes en milieu rural en réunissant, pendant deux jours et demi, une cinquantaine de candidats. Un week-end d'accélération de douze projets, en immersion totale, grâce à la présence d'une quarantaine de coach, partenaires financiers et techniques et autres acteurs de l'entreprenariat et de l'innovation.

Six étapes en région

Pour la première fois cette année, les coproducteurs de l'évènement, que sont Lozère Développement, AD'OCC, Human Booster et Visionari, ont décidé d'organiser, en amont, dans six villes de la Région, des ateliers afin de préparer au mieux les futures candidatures. Le 18 avril, à Mende, une dizaine de personnes étaient donc réunies dans les locaux du Pôle Lozérien d'Economie Numérique.

« Un projet qui perdure, c'est d'abord une équipe solidaire et qui fonctionne bien, explique Sébastien Oziol, directeur de Lozère Développement. Ce travail de mise en réseau basé sur l'humain demande un savoir-faire particulier, que nous apporte notre partenaire des premières heures, Human Booster. »

Présent lors de l'atelier, ce cabinet de conseil en ingénierie compétence basé à Clermont-Ferrand, et représenté par Nicolas Courbet, a ainsi pu présenter son outil de diagnostic appelé Orizon, auquel se prêteront les candidats lors de leur inscription.

« Il s'agit d'un questionnaire en ligne qui va nous permettre de générer un certain nombre d'informations, explique ce dernier. Dans un premier temps la personne va recevoir une fiche synthèse qui fera ressortir ses priorités de fonctionnement. Par exemple : "Vous êtes à dominante exploration", autrement dit votre principale source d'énergie est de découvrir de nouvelles choses. L'opposé sera une dominante concrétisation, qui préfère concrétiser ces choses. Il y a une excellente complémentarité entre ces deux profils. L'idée sera donc de les mettre en relation, sachant qu'il leur faut aussi des points de convergence, et qu'évidemment le feeling doit jouer un rôle important. »

Un coaching particulier

Lors du week-end en immersion, chaque candidat recevra un foulard dont la couleur dépendra de sa dominante, mise à jour par le diagnostic. En effet, si certaines équipes arrivent déjà constituées, d'autres personnes, elles, s'inscrivent seules, avec un projet personnel ou l'envie d'intégrer celui de quelqu'un d'autre.

« Depuis quelque temps, j'ai un projet de valorisation des bio-déchets. J'entrerais peut-être dans un processus de création d'entreprise, mais je ne ferme pas non plus la porte à l'idée d'être contributeur dans le projet d'une autre personne », témoigne Audrey Combes, présente le 18 avril à l'atelier de préparation.

Lors du week-end, chacune des douze équipes constituées sera ensuite managée par un coach particulier et rencontrera différents intervenants extérieurs, avant de passer devant le jury. Un classement sera réalisé avec à la clé, pour les meilleurs projets, une dotation financière. Pour l'heure, une douzaine de candidatures ont déjà été déposées.

Lors des éditions précédentes, de belles réussites ont vu le jour, à l'image de Ciel mon Radis, spécialisée depuis 2015 dans les kits de culture, ou de Reckall qui depuis 2017 propose avec succès ses services dans le cadre de la sécurisation des grands chantiers.

Calendrier des ateliers : Alès le 18 avril à 17h. Saint André de Sangonis le 19 avril à 9h. Saint Girons le 20 avril à 9h.