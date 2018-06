Le 7 juin 2018, Gilles Capy (délégué régional EDF Occitanie) lançait le EDF Innovation Day à Montpellier, aux côtés de Stéphanie Jannin (adjointe au maire de Montpellier et vice-présidente de la Métropole chargée de l'environnement) et de Marie-Thérèse Mercier (conseillère régionale Occitanie). (Crédits : Cécile CHAIGNEAU)

Le 7 juin, journée de l’innovation pour le groupe EDF à Montpellier, l’énergéticien avait rassemblé ses métiers et filiales et invité des start-ups régionales avec lesquelles il collabore pour présenter sa stratégie d’innovation et d’open innovation sur le territoire de l’ex-Languedoc-Roussillon.