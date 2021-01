Innovation collaborative : ce qu’on observe dans l’écosystème montpelliérain

Quel est le potentiel de l'innovation collaborative et à quels défis doivent faire face les entreprises pour innover ensemble ? C'est pour répondre à ces questions que s'est créée, en février 2020, la chaire Coo-innov (pour "Coopétition" et "Ecosystème d'innovation") de l'Université de Montpellier. Elle regroupe une quinzaine d'enseignants-chercheurs et de doctorants de l'Université de Montpellier et de Montpellier Business School.

« On ne peut plus faire de l'innovation tout seul dans le monde d'aujourd'hui car cela demande des budgets, des connaissances, etc., font observer Frédéric Le Roy et Anne-Sophie Fernandez, enseignants à l'Université Montpellier Management, chercheurs au sein du laboratoire Montpellier Recherche Management, et co-dirigeants de la chaire Coo-innov. Donc l'innovation collaborative se développe de plus en plus. Voyez l'exemple du 1e vaccin contre le Covid, conçu par Pfizer et BioNTech. »

Des avantages et des risques

Aujourd'hui, l'innovation en entreprise passe donc notamment par le développement de projets communs avec des partenaires de différentes natures, qu'ils soient fournisseurs, universités, start-ups.

Si elle peut être d'initiative privée, l'innovation collective gagne à impliquer aussi des acteurs publics, entre autres pour mutualiser des moyens financiers. C'est notamment le rôle assigné aux pôles de compétitivité qui prennent une part importante dans la...