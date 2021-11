Ubisoft installera son premier centre immersif en France, à Béziers

Ubisoft, un des leaders mondiaux de la création de jeux vidéo, a choisi la France et plus précisément la ville de Béziers, au sein des futurs Studios Occitanie Méditerranée, pour y installer son premier centre immersif au monde, annonce-t-il le 18 novembre.

Studios Occitanie Méditerranée est un complexe dédié aux industries médiatiques, digitales et culturelles qui devrait ouvrir au public en 2025 (et non plus en 2024 comme l'annonçait l'initiateur du projet Bruno Granja, président des Studios Occitanie Méditerranée). Prévu pour s'étendre sur 88 ha, ce complexe devrait se décliner en espaces pour professionnels (studios, ateliers de création et bureaux) et en parc de loisirs de 24 ha (attractions, visites des décors et studios, expériences immersives,...). Une offre hôtelière et de restauration est également prévue. L'ensemble du projet est estimé à 371 millions d'euros d'investissement, et pourrait, selon le porteur de projet, générer la création de 3.000 emplois (directs, indirects et induits) et attirer plus de 2 millions de visiteurs.

Célébrer la culture du jeu

Ubisoft développera son premier centre immersif avec Storyland Studios. Le projet : plonger les visiteurs dans des mondes interactifs, directement inspirés des jeux d'Ubisoft. Cette expérience de divertissement thématique et multimarque sera la première d'une série de plusieurs lieux, annonce Ubisoft.

« Ubisoft est très heureux de s'associer aux Studios Occitanie dans le cadre de ce projet ambitieux avec pour objectif de donner vie aux univers de nos jeux en France, déclare Mathilde Bresson, location based entertainment manager chez Ubisoft. Nous ne pouvions imaginer meilleur lieu pour développer notre premier centre immersif que la région de Montpellier où se trouve le studio Ubisoft à l'origine de certains de nos personnages les plus emblématiques tels que Rayman ou les Lapins Crétins. »

De son côté, Bruno Granja se dit « ravi que les Studios Occitanie soient le premier site à accueillir le concept révolutionnaire du centre immersif Ubisoft. Le jeu vidéo s'est imposé progressivement comme la première forme de divertissement. Il est naturel que nous nous associions à l'un des principaux éditeurs de jeux vidéo au monde, et qui plus est français, pour créer un nouveau type d'expérience immersive qui célèbre la culture du jeu ».

Narration immersive en trois dimensions

La conception du centre immersif Ubisoft sera donc confiée à Storyland Studios, entreprise américaine spécialisée dans la conception et la production d'expériences et environnements immersifs. Il proposera une narration immersive en trois dimensions et sera équipé de la technologie de gamification de pointe "Wander", développée par Alterface (société belge, spécialisée dans la conception de systèmes interactifs et au design d'interaction).

« La technologie Wander offre la possibilité aux visiteurs qui souhaitent découvrir notre expérience en profondeur de le faire de manière illimitée, interactive, personnalisée et en constante évolution », explique Etienne Sainton, Product Manager chez Alterface.

En plus du centre immersif, Ubisoft et Storyland Studios travaillent également sur la conceptualisation d'un parc à thème Ubisoft à grande échelle.

« Les deux projets ont pour objectif d'être déployés dans de nombreux marchés et lieux d'implantation potentiels différents », précise Mathilde Bresson.

Ubisoft s'est constitué un portefeuille varié de jeux, comprenant notamment les marques Assassin's Creed, Brawlhalla, For Honor, Far Cry, Tom Clancy's Ghost Recon, Just Dance, The Lapins Crétins, The Crew ou Watch Dogs. Sur l'exercice 2020-21, l'éditeur de jeux vidéo annonce un net bookings (les ventes nettes excluant certains revenus différés) qui s'est élevé à 2.241 millions d'euros.