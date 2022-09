Ce que Microphyt (et ses microalgues) fait pour les e-gamers

Les principes actifs des microalgues sont désormais reconnus pour leurs nombreux bienfaits, notamment sur le plan nutritionnel et bien-être. Fondée en 2007 près de Montpellier et dirigée par Vincent Usache (directeur général), Microphyt s'est spécialisée dans la production d'ingrédients naturels à haute valeur ajoutée issus de microalgues et destinés aux marchés des compléments alimentaires et de la cosmétique. Sa technologie de culture de microalgues, sans OGM ni pesticides, repose sur le principe hydro-biomimétique. Il y a un an environ, l'entreprise a démarré la construction d'une bioraffinerie de microalgues de capacité industrielle destinée à la production de ces ingrédients.

L'entreprise a développé un programme d'études précliniques et cliniques afin de valider l'efficacité de ses ingrédients naturels dans les domaines de la nutrition humaine, notamment dans le domaine cognitif, la gestion du poids ou la récupération et les performances sportives.

Microphyt était lauréate de l'appel à projets France Relance visant à soutenir les secteurs stratégiques nationaux, et a bénéficié à ce titre d'une subvention de 3 millions d'euros qui lui permet de financer ce type d'études.

Temps de réaction, concentration, fatigue mentale

Microphyt annonce ainsi avoir obtenu les premiers résultats d'une étude clinique évaluant l'efficacité de GamePhyt, un nouvel ingrédient issu des microalogues, sur de nombreux paramètres en lien avec les besoins des consommateurs finaux qui seront visés en premier lieu par l'entreprise : les e-gamers sur le marché du e-sports.

« En effet, GamePhyt démontre des bénéfices très positifs sur les fonctions cognitives telles que l'optimisation de la prise de prise de décision et du temps de réaction, une augmentation de la concentration ou encore une diminution de la fatigue mentale, explique Christel Lemaire, responsable Marketing novel nutrition chez Microphyt. Ce sont des performances recherchées par des étudiants, des jeunes actifs, des athlètes, ou simplement pour entretenir son acuité mentale, mais il était intéressant de les évaluer sur la communauté spécifique des e-gamers qui ont déjà développé ces capacités. Les apports de cet ingrédient naturel correspondent bien à leurs besoins en énergie et en endurance pour améliorer leurs performances. C'est la raison pour laquelle nous avons mené cette étude avec eux, soit 61 e-gamers pendant trente jours.

D'autant que les e-gamers constituent aujourd'hui une communauté en forte croissance, notamment aux Etats-Unis.

Cette étude randomisée en double aveugle contre placebo a été mise en œuvre en collaboration avec les équipes du Pr Richard Kreider de l'Université Texas A&M, aux Etats-Unis.

Présenté au Supply Side West de Las Vegas

« Ce type d'étude n'est pas une obligation avant de lancer la commercialisation de nos ingrédients, mais c'est un vrai plus, ajoute Christel Lemaire. Nous avons obtenu l'autorisation réglementaire de la FDA (Food and Drug Administration, NDLR) aux Etats-Unis et les résultats de notre étude seront communiqués lors du salon Supply Side West à Las Vegas en novembre prochain. Quant à la commercialisation en Europe, nous sommes encore dans les process de validation... »

Selon Microphyt, un article scientifique viendra soutenir ce lancement de GamePhyt à Las Vegas. L'entreprise mise sur un marché où les premiers consommateurs visés, les e-gamers, sont déjà friands de compléments alimentaires pour booster leurs performances. Christel Lemaire évoque l'existence d'un marché global du e-sport (dont les compléments alimentaires) de 156 milliards de dollars. Microphyt va donc fournir les fabricants de compléments alimentaires en GamePhyt qui les commercialiseront en comprimés, gélules ou poudres.

Microphyt a également déjà obtenu, en mars 2021, l'autorisation réglementaire de la FDA pour commercialiser aux États-Unis son premier ingrédient naturel nutritionnel, le BrainPhyt, destiné à la prévention du déclin cognitif lié à l'âge. L'entreprise travaille également à la mise en marché d'un ingrédient destiné au « management du poids », dont les résultats des études sont attendus pour la fin de l'année. Sur le volet cosmétique, Microphyt a commercialisé deux ingrédients issus de microalgues : « Un pour le stress pollution UV et un pour les peaux sensibles, et un 3e sera présenté lors d'un salon à Bangkok début novembre également », précise Christel Lemaire.