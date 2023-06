Comment LaBonnePub veut rendre le paysage publicitaire en ligne plus éthique et responsable

Il s'attaque à un secteur où les pratiques vertueuses passent encore largement derrière les intérêts commerciaux : celui de la publicité. Le Montpelliérain Sébastien Ortega, développeur informatique de formation et cofondateur du Collectif montpelliérain de freelances MetStrat (designers, développeurs, communicants), lance une régie publicitaire innovante qu'il a baptisée LaBonnePub. La démarche, qui s'adresse aux médias et aux annonceurs qui souhaiteraient s'engager dans des pratiques plus vertueuses et plus éthiques, veut contribuer à faire évoluer le paysage publicitaire en ligne.

Le combat ressemble à celui de David contre Goliath... Mais Sébastien Ortéga est lucide. Il ne prétend pas se substituer aux régies publicitaires existantes, des mastodontes qui ont pignon sur rue, ni révolutionner d'un coup les règles en vigueur dans le secteur. Pour commencer, il propose une alternative qui ne se veut pas exclusive mais complémentaire.

« Nous voulons redéfinir la publicité en mettant l'éthique et l'engagement au cœur de notre approche, explique le créateur de LaBonnePub, qui travaille pour l'heure avec des freelances du Collectif MetStrat en attendant de recruter un premier salarié d'ici la fin du mois de juin. Conscients des préoccupations croissantes concernant l'impact environnemental, la vie privée et la concurrence de ce marché, nous avons créé une solution qui répond à ces défis tout en permettant aux annonceurs de toucher une audience engagée... J'ai compris qu'il fallait arrêter de faire de la pub pour n'importe quoi n'importe comment ! J'avais commencé à travailler sur le projet en 2020 mais le modèle économique n'était pas bon. Je suis revenu à un modèle plus traditionnel en publicité : l'annonceur paie pour être vu. On propose moins de publicité et des publicités plus pertinentes pour le média, et un coût plus élevé pour l'annonceur mais il gagne en visibilité. »

Pas d'annonceurs qui feraient du greenwashing

Les médias ciblés sont ceux qui produisent du contenu : presse en ligne, blogs et créateurs de contenus comme des podcasts, etc. Et l'approche repose sur trois piliers essentiels. LaBonnePub s'engage à promouvoir des publicités respectueuses de l'audience et des valeurs des médias partenaires en sélectionnant des annonceurs engagés qui partagent des initiatives positives et soutiennent au moins cinq des dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD). Et Sébastien Ortega l'assume : « Oui, on peut refuser des annonceurs, notamment ceux qui voudraient faire du greenwashing ! ».

« Le deuxième pilier, c'est une expérience utilisateur optimisée : nous mettons un point d'honneur à offrir une expérience utilisateur de qualité, ajoute Sébastien Ortega. Les publicités diffusées via la plateforme de LaBonnePub sont pertinentes, non intrusives et adaptées au contenu de chaque média. Nous analysons le contenu de la page, nous détectons des mots-clés et nous proposons une publicité en rapport. Et nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour garantir une intégration harmonieuse des annonces, préservant ainsi l'intégrité de leur plateforme. »

Le 3e pilier, c'est « une monétisation responsable » : LaBonnePub promet une opportunité de monétiser des contenus tout en préservant l'indépendance éditoriale des médias partenaires en affichant des publicités alignées sur leurs valeurs.

Une prise de conscience

Le projet est embryonnaire et l'entreprise au tout début de son activité. Pour l'heure, Sébastien Ortega, qui dit avancer « à pas de fourmi », a convaincu deux annonceurs : la PME gardoise Arcadie, spécialisée dans la production et le négoce d'épices, d'aromates et de plantes bios, et le jeu de cartes Les Milles Pas.

Côté média, le Club de la Presse de Montpellier a été séduit par la proposition et le dirigeant de LaBonnePub se dit « en discussion avec des médias locaux ».

« Je discute aussi avec une grande enseigne de textile responsable, ajoute-t-il. On observe une prise de conscience des annonceurs de ne plus communiquer n'importe comment et à tout va.... LaBonnePub n'a évidemment pas vocation à dépasser Google mais je pense qu'il y a matière à tirer son épingle du jeu. Mais il faut viser les dix ans... Je sais que le travail est titanesque dans ce secteur pour améliorer les pratiques, mais je suis drogué aux infos et je déteste la publicité telle qu'elle est faite aujourd'hui. »

