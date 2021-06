Digital et santé : Alaxione prépare une levée de fonds pour son déploiement commercial

Alaxione, c'est l'histoire d'une start-up née d'un besoin vécu de l'intérieur. Serge Zaluski, ophtalmologiste à Perpignan, recherchait une facilitation en termes d'organisation et de communication avec ses patients.

« Des développeurs ont travaillé sur ce projet pour mon cabinet, et nous nous sommes rendu compte que cela pouvait intéresser les collègues », explique celui co-dirige désormais Alaxione, avec à ses côtés, Patrick Attaiech, chef d'entreprise spécialisé en informatique et téléphonie 2.0, David Khalifa, fondateur d'Alaxione et manager d'équipes commerciales, et Guy Gnakouri, ingénieur et chief technology officer.

Bien loin d'une simple plateforme de prise de rendez-vous, Alaxione apporte une expertise organisationnelle pour les professionnels et établissements de santé, par la mise en place d'outils digitaux.

Bornes d'accueil en salles d'attente, transfert de dossier médicaux,...

Secrétariat vocal interactif, bornes d'accueil dans les salles d'attente, questionnaires médicaux préalables et d'évaluation a posteriori, envoi de messages automatiques comme "n'oubliez pas que vous ne pourrez pas conduire après votre opération, faites-vous accompagner"... Ses services ont pour but de soulager le travail du secrétariat, d'optimiser les plannings et le parcours patient.

Il s'agit notamment d'obtenir une meilleure coordination entre professionnels de santé (avec par exemple le transfert de compte-rendu de l'hôpital vers le médecin traitant de façon sécurisée) et de développer la téléconsultation.

« Nous équipons actuellement des cabinets médicaux de médecins seuls, des centres de santé, des hôpitaux, précise Serge Zaluski. Nous travaillons pour une quarantaine de spécialités différentes. Nous proposons un service sur-mesure afin de répondre aux problématiques propres de chacune. »

630.000 euros de chiffre d'affaires

La société, créée en 2015, est implantée au sein de la pépinière d'entreprises du Pôle Action Médias du Soler, près de Perpignan. Elle emploie aujourd'hui onze salariés et fait appel à des sous-traitants pour des développements spécifiques.

Après avoir obtenu des marchés par recommandations dans un premier temps, Alaxione est en plein développement commercial. Elle annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 630.000 euros en 2020, en dépit du contexte sanitaire peu incitatif, en particulier dans le milieu médical.

Au premier trimestre 2021, la société a ouvert une succursale à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où ses collaborateurs ont pour mission de développer une activité commerciale.

« L'idée à terme est de toucher le marché de l'Afrique de l'Ouest, mais le plus important reste la Côte d'Ivoire, indique Serge Zaluski. Il s'agit d'un marché sur lequel il existe une concurrence concernant les services de prise de rendez-vous mais pas pour l'ensemble des fonctionnalités que nous proposons. »

Une levée de fonds de 3 millions d'euros

Alaxione est par ailleurs en phase de levée de fonds. Objectif : « 3 millions d'euros dont 2 millions en dilutif ».

« Nous espérons qu'elle sera finalisée cet automne, projette le dirigeant. Ces fonds doivent servir principalement au développement commercial sur la France entière. »

La clientèle visée en premier lieu est celle des hôpitaux, des Communautés professionnels territoriales de santé (CPTS) et des grands groupes de médecins. Autant de clients de poids, nécessitant des prestations complètes et à la carte.

L'entreprise vient par ailleurs de se voir décerner le 22e prix Alfred Sauvy des Cadres Catalans, valorisant l'innovation et doté d'un chèque de 10.000 euros. Elle espère que celui-ci lui procurera un gain de visibilité dans les Pyrénées-Orientales : « Nous avons très envie de travailler davantage localement, sur des projets pertinents avec les acteurs de santé du territoire ».