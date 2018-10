MedinCell lève 30 M€ lors de son introduction en bourse

MedinCell, société pharmaceutique technologique basée à Jacou, à côté de Montpellier (34), et développant un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, vient de lever 30 M€ à l'occasion de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris (prix de l'action fixé à 7,25 €).

Dans cette opération, l'entreprise annonce avoir reçu le soutien des investisseurs et partenaires historiques (CM-CIC Innovation, BNP Paribas Développement, Seventure Partners) et de TEVA. À l'issue, MedinCell affiche une capitalisation boursière d'environ 144,1 M€.

« Le potentiel de nos produits en développement, notre vision et la puissance de notre modèle d'entreprise nous ont permis de réunir une base solide d'investisseurs français et internationaux, généralistes, spécialistes de la santé ou de l'investissement socialement responsable, déclare Christophe Douat, président du Directoire de MedinCell. Ce succès témoigne de l'engagement et de la ténacité de toute l'équipe de MedinCell. Il va nous permettre d'accélérer notre développement, la majeure partie de l'augmentation de capital étant destinée à l'élargissement de notre portefeuille de produits pour accroître notre impact sur la santé dans le monde. »

L'entreprise précise que son procédé « associe sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l'amélioration de l'observance, c'est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d'un traitement ponctuel ou chronique ».

MedinCell emploie actuellement 110 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.