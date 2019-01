La Clinique Beau Soleil mise sur les données issues de la recherche clinique

Le Prix PARI a récompensé le Pr Jean-Pierre Daurès et son équipe de chercheurs. Avec cette distinction, l'objectif de la Mutualité Française, est de valoriser les initiatives innovantes au sein de ses établissements.

Le projet d'affiliation de la clinique Beau Soleil au logiciel REDCap (développé à l'université de Nashville aux États-Unis) remonte à 18 mois. Pour intégrer cet outil de traitement et de valorisation des données cliniques, Beau Soleil a entièrement refondu sa plate-forme informatique et dédié une équipe de 15 attachés de recherche pour accompagner les futurs partenaires qui souhaiteraient utiliser REDCap.

"Cet outil dépasse le cadre de la clinique, précise Olivier Jaudon, directeur général de Languedoc Mutualité. On se positionne comme un soutien pour tous les acteurs qui voudraient s'engager dans une action de recherche clinique. On est capable d'assurer cette prestation et de conceptualiser une idée via les données."