Cryopôle s'allie à Cryonic Medical pour créer un réseau de professionnels de santé

Entreprise fondée à Lattes (34) en 2014 et ambitionnant de créer le 1er réseau national de centres de cryothérapie, Cryopôle annonce à La Tribune le lancement de Cryo School, une école destinée à certifier des professionnels diplômés d'État (médecins et paramédicaux) pour cette pratique. Elle veut désormais promouvoir l'appellation de "neurocryostimulation intégrale" plutôt que celle de cryothérapie, et s'inscrit dans un mouvement d'ensemble visant à mieux encadrer la filière.

"En septembre 2019, l'Inserm a publié un rapport faisant état de manquements dans les centres utilisant des caissons d'azote, dont la majorité est dirigée par des non-professionnels. En décembre, un groupe de parlementaires a alors annoncé qu'il travaille sur un projet de loi pour encadrer la cryothérapie. Dans ce contexte, nous estimons à Cryopôle que nous sommes légitimes pour nous inscrire dans cette démarche : avec 1,2 million de passages dans nos centres à ce jour, nous disposons d'un retour d'expérience nous faisant dire que nous sommes sur une vraie solution paramédicale. De même, nous lancerons au printemps une étude, avec le CHU de Montpellier, sur les patients en rémission du cancer. La création d'une école doit se comprendre aussi comme un effort pour plus médicaliser la prise en charge", explique Pascal Grillon, fondateur de Cryopôle.

Une alliance avec Cryonic Medical

Cet effort pour créer un réseau de professionnels de santé certifiés répond aussi au besoin de faire évoluer le modèle économique des centres de Cryopôle. L'entreprise héraultaise indique qu'elle noue un partenariat avec le groupe Cryonic Medical, basé à Besançon (25) et spécialiste des produits et appareils de neurocryostimulation locale : le binôme vient de lancer "Cryo Neo", une offre destinée aux professionnels appelés à opérer dans ses centres.

"Cette initiative vise à impliquer professionnellement nos confrères, avec une mise à disposition des centres sous forme locative. Nous allons aussi leur offrir gratuitement, au cours du premier quadrimestre 2020, toute l'offre de formation que j'évoquais à l'instant. Notre objectif est de faire signer une centaine de professionnels au cours de cette période, puis 20 par centre en vitesse de croisière. Cette formule permettra à Cryopôle, à son niveau, de rentabiliser plus vite l'ouverture des centres", poursuit Pascal Grillon.

À la lumière de ce nouveau modèle, Cryopôle, après quatre ouvertures en 2019 (portant à 12 centres son réseau actuel), ambitionne désormais de compter "entre 18 et 20 centres sous forme de redevances d'ici la fin de l'année", évalue Pascal Grillon, qui rajoute : "Nous attendrons la fin 2020 pour lancer le développement à l'international".

Le réseau Cryopôle compte en moyenne deux salariés par centre, soit 24 collaborateurs à ce jour, auxquels s'ajoutent 30 personnels en freelance.