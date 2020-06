Comment STEAM France accélère pour lutter contre le risque infectieux

Créée il y a vingt ans à Montpellier, STEAM France est experte dans la lutte contre les infections par la désinfection et la stérilisation des dispositifs médicaux. Elle propose aux professionnels de santé, établissements médicaux, centres hospitaliers (dont ceux de l'AP-HP à Paris), cliniques, laboratoires, mais aussi industries ou animaleries, une gamme de solutions de lavage, stérilisation et désinfection.

Elle emploie aujourd'hui 75 collaborateurs dans 5 agences (Montpellier, Bordeaux, Nantes, Paris et Lyon) et est implanter à l'international au travers de ses 3 filiales (Casablanca, Tunis et Dubaï). Son chiffre d'affaires annuel est de 12 M€ en 2019, dont un peu plus de 10 % à l'export.

« Si le commun des mortels découvre aujourd'hui la stérilisation des dispositifs médicaux, ces mesures dites "barrière" sont nos règles de vie quotidiennes depuis vingt ans et participent à la réduction des risques associés à cet environnement, souligne aujourd'hui Jean-Pierre Boffy, le P-dg de STEAM France. En pleine crise sanitaire, nous avons découvert en France un nombre inattendu d'experts, de spécialistes en désinfection et de théoriciens, mais il existe des acteurs professionnels sur ce segment et nous en faisons partie. »

Le dirigeant assure avoir été très sollicité, durant la crise sanitaire, pour son expertise en matière de lutte contre l'infection, notamment par les maisons de retraites pour les professionnels de santé libéraux comme les chirurgiens-dentistes, « déjà sensibilisés à la désinfection mais qui n'avaient pas mis en place de protocole spécifique, car ce marché n'était pas mature ».

Une solution globale contre le risque infectieux

« Nous sommes en train de peaufiner une offre apportant des solutions sur ces marchés qui se posent des questions sur la maîtrise du risque, explique -t-il. Jamais dans toutes les dernières décennies une proportion aussi importante de la population n'aura été sensibilisée au prix de la sécurité et de la qualité en matière de santé. Cette crise est une opportunité de changement car elle aura éveillé la conscience collective sur la réalité des risques. Il y a un vrai besoin d'amener de la qualité. Le risque zéro n'existe pas en matière de risque d'infectieux mais on met des mesures en place pour le diminuer. »

Cette nouvelle solution clé-en-main proposera du gel hydroalcoolique, des masques, des protection individuelle...