CHU de Montpellier : Labellisé IHU, le projet Immun4Care reçoit une dotation de l’État de 20 millions d’euros

Le projet avait été évoqué à demi-mots par Michaël Delafosse lors des voeux au personnel du CHU de Montpellier le 25 janvier 2023. Mais sans trop s'y appesantir, comme par superstition. Le maire de Montpellier et président du conseil de surveillance du CHU se contentait alors de mettre en avant le « message d'attractivité pour les soignants et les professionnels de santé » qu'un IHU montpelliérain pouvait représenter. Il fallait alors laisser la candidature suivre son cours.

Le 1er février dernier, une délégation composée de membres du CHU, de l'université de Montpellier, de l'Inserm, d'une association de patients ainsi que du maire de Montpellier et du professeur Jorgensen, coordinateur du projet, avait passé un grand oral devant un jury international composé de 22 scientifiques à l'Agence Nationale pour la Recherche afin de défendre la création d'un Institut hospitalo universitaire (IHU). L'objectif ? Fédérer les compétences autour des maladies auto immunes systémiques dans le but de créer, comme mentionné dans la candidature, « un site d'excellence et d'innovation où s'inventera la médecine de demain » intitulé Immun4care. Vingt-cinq projets étaient en lice. Les résultats devaient être annoncés la semaine suivante, mais ils se sont fait attendre plus longtemps que prévus, laissant les équipes dans le doute pendant trois longs mois supplémentaires.

D'où un soulagement général à l'annonce de la validation du projet montpelliérain. À commencer par un Tweet de Michaël Delafosse, posté ce mardi 16 mai :

Le président de la République vient d'annoncer que le projet Immun4care porté par le Pr. Jorgensen vient d'être labellisé IHU avec une dotation de 20millions d'€. C'est une 1ère pour le territoire. Unis, #Montpellier avance ! Une illustration concrète de @Med_Vallee. pic.twitter.com/qu14jGb8HM — Michaël Delafosse (@MDelafosse) May 16, 2023

La reconnaissance d'un pôle d'excellence

La toute nouvelle directrice générale du CHU de Montpellier, Anne Ferrer, le président de l'université de Montpellier Philippe Augié et le professeur Jorgensen étaient quant à eux à l'institut Curie à Paris pour avoir confirmation par le chef de l'État, Emmanuel Macron, que le projet montpelliérain Immun4care se trouvait bien parmi les 10 nouveaux IHU du territoire national dans le cadre du plan Innovation santé 2023 dont le budget global s'élève à 1,7 milliards. Pour l'Élysée, ces IHU représentent des « pôles d'excellence à la fois en recherche, en soins, en prévention, et en formation dans le domaine de la santé ».

De son côté, le CHU de Montpellier émettait rapidement un communiqué : « C'est une reconnaissance exceptionnelle pour l'ensemble des institutions et équipes, animées par le professeur Jorgensen, qui ont oeuvré à la réussite de ce projet. Ce projet s'inscrit pleinement dans la dynamique MedVallée, dont il capitalise les forces, et vient renforcer des communautés déjà reconnues par le label i-site ». Avant de souligner l'importance mondiale de cette initiative pluridisciplinaire, étant donné que « près de 80 maladies ont pour cause un dysfonctionnement du système immunitaire », ce qui touche « 5 à 8% de la population mondiale », en faisant un « véritable enjeu de santé publique ». Notamment en raison du coût de leur prise en charge.

« Nous attendions avec impatience de savoir si nous étions retenus, c'est une excellente nouvelle qui confirme que Montpellier est l'un des pôles-clé en matière de santé globale, se félicitait le maire de Montpellier un peu plus tard dans la journée. Cela conforte la dynamique de MedVallée à travers la promesse de recherche scientifique pour mieux nous soigner, mais aussi de nouveaux emplois sur le territoire. Le professeur Jorgensen avait annoncé que cet IHU allait permettre la création d'une centaine d'emplois. Grâce à cette labellisation IHU, d'autres acteurs économiques vont venir s'implanter, ce qui va générer d'autres emplois. »

Un lieu dédié aux biothérapies

Si pour le professeur Christian Jorgensen, spécialiste en immunologie clinique et thérapeutique au CHU, il s'agit maintenant de mettre le projet en oeuvre. Ce qui devrait prendre quelques mois.

« Nous sommes très contents car c'est très important pour le CHU, pour l'université, pour l'Inserm, déclare le professeur Christian Jorgensen. Et pour la ville, car ce projet va être vraiment emblématique de la partie recherche-santé de MedVallée. Nous allons commencer par nous structurer et créer une fondation, abritée par la fondation de l'Inserm, avec les trois structures de tutelle que sont le CHU de Montpellier, l'université de Montpellier et l'Inserm. Elle va aussi regrouper les contributeurs : la fondation Arthritis, la Région Occitanie, la SATT AxLR, le CNRS. Huit associations de patients sont également associées à ce projet innovant qui associe thérapie cellulaire et immunothérapies de rupture. L'IHU aura une composante clinique relative au traitement des maladies auto-immunes, une composante biotech avec le développement d'immuno-thérapies dédiées aux maladies auto-immunes, et bien sûr une composante recherche. »

Le futur IHU sera accueilli dans le bâtiment Thomas Platter, qui sera construit dans l'enceinte du CHU de Montpellier, un lieu dédié aux biothérapies, prévu dans le cadre du projet MedVallée. En attendant, « le projet concret, qui regroupe le centre clinique, la plateforme immuno-séquençage et la bio production, sera lancé dès septembre 2023 », confirme le professeur Christian Jorgensen.