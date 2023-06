Robotique médicale : Quantum Surgical, lauréat French Tech 2030, se déploie en France et aux Etats-Unis

« Plus de 50 patients ont été traités avec notre robot Epione aux Hospices Civils de Lyon, plus de 120 à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif et une quinzaine à l'hôpital Baptist Health South Florida de Miami », annonce aujourd'hui Bertin Nahum, le fondateur et président de Quantum Surgical.

La medtech montpelliéraine Quantum Surgical est conceptrice d'Epione, plateforme robotique d'ablation percutanée des tumeurs cancéreuses qui propose une assistance interventionnelle curative et précoce en oncologie, pour les cancers de l'abdomen (foie et rein).

L'entreprise, créée en 2017, fait partie des 125 startups sélectionnées le 14 juin dernier pour suivre le programme d'accélération French Tech 2030 destinés à des startups œuvrant dans des secteurs considérés stratégiques comme la santé, l'énergie, l'automobile, l'aéronautique ou l'espace.

« C'est un accompagnement financier, dont le montant n'a pas encore été défini, mais aussi une incubation qui va nous donner plus de visibilité, notamment à l'international, se réjouit Bertin Nahum. Et plus généralement, c'est une forme de reconnaissance qui dit que Quantum Surgical est une entreprise à suivre. »

La FDA étend son autorisation à tout l'abdomen

La medtech n'a pas attendu pour commencer à se déployer. La Food and Drug Administration (FDA) avait donné son feu vert en mai 2022 pour la commercialisation du robot Epione sur le territoire américain.

En mai 2023, c'est le Dr. Narayanan, chef de service oncologie interventionnelle au Miami Cancer Institute et radiologue interventionnel vasculaire au Miami Cardiac & Vascular Institute, qui avait traité avec succès à l'aide du robot Epione le premier patient aux Etats-Unis, atteint de tumeurs au foie. En parallèle, la FDA accordait une extension de son autorisation pour le traitement de tous les cancers de l'abdomen (foie, reins et glandes surrénales, pancréas) aux Etats-Unis avec Epione.

« L'hôpital Baptist Health South Florida de Miami a été le premier à effectuer des opérations avec Epione, et nous allons en annoncer d'autres, ainsi qu'en France et en Europe, déclare Bertin Nahum, prudent sur l'identité des établissements de santé avec qui il est en train de signer. Pour la Chine, qui requiert également des homologations, ces dernières sont toujours en cours. Mais c'est un marché qui était jadis une opportunité pour les medtech et qui, dans cette période post-Covid, est devenu moins accessible. Notre intérêt stratégique est aujourd'hui surtout aux Etats-Unis et en Europe. »

Si les cancers de l'abdomen sont aujourd'hui ceux visés par Epione, « d'autres indications sont explorées et un essai clinique est en cours », assure Bertin Nahum, qui reste toutefois discret sur sa nature.

Lire aussiQuantum Surgical lève 40 millions d'euros pour commercialiser son robot

Objectif commercialisation et production

Quantum Surgical, qui a inauguré son nouveau siège social à Montpellier en octobre 2022, emploie 110 salariés : « D'autres profils vont être recrutés de façon significatives dans les mois à venir pour accompagner la phase commerciale, des commerciaux mais aussi des ingénieurs application », indique le dirigeant.

Qui prévoit une montée en puissance progressive de la production des robots jusqu'à une centaine d'unités installées d'ici 2025. Le prix du robot Epione se situe autour d'un million d'euros.

« Aujourd'hui la production est à l'image de ce qu'on commercialise, relativement modeste, mais c'est aussi une façon d'affiner nos process de production et de se préparer pour assurer la montée en charge à venir », déclare Bertin Nahum.

Alors que l'entreprise a déjà levé 50 millions d'euros en 2018 auprès du fonds Ally Bridge Group, le dirigeant indique qu'« il n'y a pas urgence à boucler une nouvelle levée de fonds, ce ne sera vraisemblablement pas cette année ».

Lire aussiQuantum Surgical amorce la phase industrielle de son robot médical