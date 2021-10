Quantum Surgical lève 40 millions d’euros pour commercialiser son robot

La startup montpelliéraine de robotique médicale Quantum Surgical, cofondée en 2017 par Bertin Nahum et qui conçoit des robots médicaux pour le traitement mini-invasif du cancer, poursuit son processus de levée de fonds entamé en juin 2018 auprès du fonds mondial Ally Bridge Group, spécialisé dans le secteur médical et les sciences de la vie, basé à Hong-Kong et New York.

Le 19 octobre, elle annonce ainsi avoir réalisé une levée de fonds de 40 millions d'euros (48 millions de dollars).

« Menée par Ally Bridge Group, via un investissement de 20 millions d'euros (24 millions de dollars), cette levée comprend également des financements de la Banque européenne d'investissement, de Bpifrance (15 millions d'euros, NDLR) et de la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon (5 millions d'euros, NDLR), indique l'entreprise dans un communiqué. Cette opération porte le montant total des fonds levés par Quantum Surgical à 50 millions d'euros depuis sa création en 2017. »

Quantum Surgical avait en effet levé 10 millions d'euros auprès de Ally Bridge Group en juin 2018, dans le cadre d'un financement global de 50 millions d'euros qui devait être consommée « sous deux à trois ans ».

« Ally Bridge Group a déjà versé 10 millions de dollars et s'est engagé pour un montant global de 50 millions de dollars au gré de notre développement »,rappelait Bertin Nahum en septembre.

Cette opération est donc « la 2e tranche des 50 millions d'euros initialement prévus », précise-t-il aujourd'hui.

Soutien de l'Europe

Le robot Epione® développé par Quantum Surgical vise à faciliter le traitement du cancer en aidant les praticiens lors de l'ablation percutanée des tumeurs situées dans l'abdomen, « une technique qui consiste à insérer une aiguille à travers la peau jusqu'à la tumeur pour la détruire ».

Ce financement, qui fait suite à l'obtention du marquage CE annoncée en septembre dernier, soutiendra le lancement commercial du robot Epione®.

« Nous sommes ravis d'avoir clos ce tour de financement et honorés du soutien solide et continu de notre investisseur historique, Ally Bridge Group, et cela depuis notre précédente société Medtech SA, avant son acquisition par Zimmer Biomet en 2016, souligne Bertin Nahum. Ces fonds supplémentaires nous aideront à accélérer l'adoption clinique de notre robot médical pour le traitement du cancer du foie. »

Frank Yu, fondateur et P-dg d'Ally Bridge Group (ABG), confirme son soutien à la medtech montpelliéraine : « Nous nous attendons à ce que Quantum Surgical franchisse à court terme des étapes de développement importantes, qui permettront à Epione® de traiter un plus grand nombre de patients atteints de cancer du foie plus rapidement et plus efficacement que les soins actuellement proposés ».

« Face aux défis continus que pose le Covid- 19, ce financement de 15 millions d'euros, avec le soutien du Fonds paneuropéen de garantie, témoigne de l'importance que l'Europe accorde au soutien de l'innovation et des technologies prometteuses dans le domaine des soins de santé », déclare quant à lui Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement.

En septembre, Quantum Surgical employait 85 salariés, prévoyait de finir l'année à 100 et de recruter 30 à 40 personnes en 2022.