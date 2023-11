Avec l’impression 3D de médicaments, MB Therapeutics ouvre la voie à une médecine personnalisée

L'impression 3D des médicaments sera-t-elle l'avenir des laboratoires pharmaceutiques ? La toute jeune deeptech montpelliéraine MB Therapeutics (trois collaborateurs) en est convaincue et annonce, quelques jours seulement après sa création, le lancement de sa solution Med-U-Modular, une imprimante 3D de médicaments.

« Cela fait huit ans que nous menons des études à la Faculté de Pharmacie de Montpellier et au CHU de Nîmes, précise Stéphane Roulon, cofondateur de MB Therapeutics avec Ian Soulairol, pharmacien responsable de l'unité préparations contrôles et des essais cliniques à la pharmacie du CHU. Face à un manque de process automatiques pour produire des médicaments personnalisés et innovants répondant aux besoins des patients, nous nous sommes intéressés aux solutions qu'offre l'impression 3D. Avec des résultats très positifs. »

Pour certaines pathologies, l'industrie pharmaceutique ne répondant pas aux besoins des patients, les pharmaciens doivent préparer des médicaments aux dosages adaptés. Dès 2016, Stéphane Roulon, alors responsable du laboratoire impression 3D chez Sanofi, s'est intéressé à la flexibilité de fabrication de cette technologie. Une rencontre avec Ian Soulairol, confronté depuis des années aux besoins de médicaments personnalisés, les a conduit à mener un projet collaboratif dont l'ambition première est la santé des enfants.

« Gélules et comprimés ne sont pas adaptés aux enfants en termes de taille et de quantité de principes actifs (38% des enfants reçoivent au moins un médicament préparé par un pharmacien, NDLR), insiste Stéphane Roulon. D'autre part, les suspensions liquides, peu stables et contenant des excipients à effets notoires, présentent un risque d'erreur d'administration notable avec les pipettes doseuses. D'ailleurs, 40% des parents commettent des erreurs de dosage lors de l'administration des médicaments. Avec sa technologie, MB Therapeutics propose un environnement sécurisé au plus proche du patient. »