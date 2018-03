Swing It lance la vinification en musique

Sébastien Durand, cofondateur de la start-up Swing It (Crédits : Pixilone/Start2You)

Retrouvez notre vidéo sur Swing It, qui a breveté et développé un procédé de vinification par ondes musicales. Suivie par le BIC de Montpellier et le programme d'accélération Start2You, la start-up est en train de le déployer en France.