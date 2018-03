Arthur Dupuy lève 300 000 €

Conformément à ce qu'il avait annoncé, Arthur Dupuy, fondateur et dirigeant de la société montpelliéraine éponyme, spécialisée dans les signatures olfactives, a confirmé qu'il venait de boucler une première levée de fonds de 300 000 € « auprès d'un industriel régional du parfum ». Sans en révéler le nom.

« L'objectif de cette levée de fonds est tout d'abord de nous structurer en recrutant pour augmenter notre capacité à produire, déclare le dirigeant. Nous allons recruter deux personnes : un poste administratif, via le Job Day organisé au Village by CA le 12 avril prochain, et, dans l'année, un ingénieur. Par ailleurs, nous souhaitons conquérir des marchés à l'international, notamment au Moyen-Orient, et opérer une refonte de notre stratégie de communication. »

La start-up a déjà noué des contacts à Dubaï, au Qatar ou en Arabie Saoudite, où elle vise le marché de l'hôtellerie-restauration de luxe, très dynamique sur ces territoires.

La start-up montpelliéraine a contractualisé avec Olivier Gelly, le tout jeune fabricant d'espadrilles perpignanais Payote, et met la dernière main à un prototype avant son déploiement sur la collection de cet été. L'objectif est de limiter les mauvaises odeurs générées par les traditionnelles chaussures de toile grâce à des microcapsules intégrées à la toile, qui libéreront un discret parfum de pamplemousse.

« Il s'agit d'une nouvelle technologie de spray de parfum pour le textile, contenant des antifongiques et des antibactériens naturels via une huile de pépins de pamplemousse, précise Arthur Dupuy. On pulvérise le parfum sur leurs espadrilles, pour une efficience olfactive et antifongique d'environ une semaine. De manière mécanique, le textile pressé par le pied libère progressivement le parfum et, en même temps, ses propriétés antifongiques et antibactériennes. Les clients auront la possibilité d'acheter également un spray pour renouveler l'opération. »