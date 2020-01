Vogo signe avec la chaîne de télévision Sport en France

L'entreprise montpelliéraine Vogo, spécialiste des solutions de "smart stadium" (diffusion de contenus audiovisuels dans les enceintes sportives, à la demande en live ou en replay) et cotée en bourse sur Euronext Growth, vient d'annoncer la signature d'un partenariat avec la chaîne de télévision Sport en France.

Lancée en mai 2019 par Media 365 pour le compte du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), Sport en France se dit « au service de tous les sports, de toutes les fédérations et de leurs clubs ». Accessible à tous, 24/24 et 365 jours par an en haute définition sur les box des principaux opérateurs télécom et via un site internet dédié, elle couvre notamment les compétitions sportives nationales et internationales qui n'avaient jusque là pas ou peu d'accès à la télévision grand public.

Dans le cadre de ce partenariat, Vogo fournira ses solutions vidéo live & replay afin d'enrichir l'expérience des spectateurs sur une centaine d'événements couverts par la chaîne en 2020. Sur ces événements, Vogo fournira aussi au staff technique présent lors des compétitions (arbitres, coachs, médecins, etc.) l'accès à ses solutions vidéo d'analyse et d'aide à la décision.

107 fédérations, 18 millions de licenciés

« Ce partenariat confirme la véritable proposition de valeur de nos solutions vidéo pour les spectateurs et les professionnels, se réjouit Barbara Desmarest, directrice commerciale Europe de Vogo. Avec cet accord, nous consolidons notre position sur le marché du sport en France. C'est également un excellent vecteur de visibilité et de popularité pour Vogo, qui sera au plus proche des 107 fédérations et associations, membres du CNOSF, qui représentent 180 000 associations sportives françaises et près 18 millions de licenciés. »

Car, compte tenu du modèle BtoBtoC de Vogo, ce sont bien les fédérations, clubs ou ligues, - auxquels elle propose d'enrichir l'expérience des spectateurs d'une manifestation sportive - qui intéressent l'entreprise.

De son côté, Guillaume Sampic, directeur général de Media 365 souligne que « l'univers du sport et de la télévision sont en pleine révolution et l'attente des spectateurs n'est plus seulement de voir le match mais de choisir ce qu'il regarde et ce, à n'importe quel moment. Au-delà de notre activité de diffusion TV linéaire et délinéarisée, nous offrirons au public présent sur les événements que nous couvrons une offre de services enrichie grâce aux fonctionnalités live & replay de la solution Vogo Sport. Ce partenariat s'inscrit ainsi parfaitement dans notre volonté́ de proposer des expériences innovantes à tous les amoureux de sport ».

Un premier test a été réalisé la semaine dernière lors du match de volley Narbonne-Montpellier, et le dispositif devrait être totalement opérationnel fin janvier ou début février.

Contenus exclusifs en bonus payants

Ce partenariat est aussi l'occasion pour Vogo de lancer son activité "achats in-app" Elle permet aux spectateurs de procéder à des micro-achats de services payants comme des contenus exclusifs (statistiques live, contenu multiplex, highlights etc.). Ces contenus optionnels viennent s'ajouter aux fonctionnalités live & replay gratuites pour le spectateur.

Le lancement de "achats in-app", l'un des objectifs annoncés lors de l'introduction en Bourse (novembre 2018), « sera réalisé à grand échelle avec déjà 100 événements prévus en France cette année », précise Vogo dans un communiqué.

Selon Barbara Desmarets, « on y va progressivement, la solution sera d'abord testée gratuitement pour être opérationnelle avant la fin du 1e trimestre 2020 ».

En octobre dernier, Vogo avait acquis l'activité Vokkero (cédée par le groupe Adeunis) basée à Crolle (38), près de Grenoble., l'opération lui permettant d'ajouter à la gamme Vogo des systèmes de communication audio fortement utilisés dans le sport professionnel (sa cible principale), l'industrie et les services. Ces systèmes ont été sélectionnés par l'UEFA (Union of European Football Associations) pour équiper les arbitres de la ligue EUROPA durant les deux prochaines saisons 2020 et 2021. Ils équipaient également les arbitres du championnat du monde de Handball féminin au Japon (30 novembre fau 15 décembre 2019).