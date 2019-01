Comment VOGO met un pied dans le sport amateur en signant avec ABEO

L'un, VOGO, est une sportech montpelliéraine, éditeur d'une solution de "smart stadium", c'est à dire de diffusion de contenus audiovisuels dans les enceintes sportives, à la demande en live ou en replay. Cette technologie de rupture de flux vidéo, protégée par quatre brevets, vise à améliorer l'expérience des spectateurs au travers de contenus multi-caméras tout en offrant des outils audio et vidéo d'analyse à destination des professionnels. Depuis sa création, VOGO Sport a déjà été déployée sur plus de 700 événements dans plus de 20 disciplines sportives sur quatre continents.

L'autre, ABEO, est créateur, fabricant et distributeur d'équipements sportifs et de loisirs (tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires), pour une clientèle de salles et clubs de sport spécialisés, de centres de loisirs, de gymnases, d'écoles et autres salles d'escalade. Au 31 mars 2018, le groupe, qui compte 1 600 collaborateurs, affichait un chiffre d'affaires de 187,9 M€, dont 71 % réalisés hors de France.

Compétitions régionales : replay et vidéo souvenir

Les deux sociétés, toutes deux cotées en bourse (VOGO sur le marché Euronext Growth Paris depuis novembre 2018 seulement), annoncent avoir signé un accord de partenariat commercial en vue de mettre au point une offre à destination des clients d'ABEO.

Le projet est de décliner la solution VOGO Sport associée à une offre d'équipements (caméras, bornes wifi, etc.) permettant de déployer une solution clef en main de diffusion live de contenus audiovisuels.

« Avec ABEO, nous entrons sur le secteur du sport amateur, explique Christophe Carniel, cofondateur de VOGO. ABEO proposera à ses clients des tapis de gym ou des paniers de basket connectés par exemple, qui permettront au public, sur des compétitions régionales, d'avoir accès au replay des actions. Notre outil permettra aussi aux parents de récupérer la vidéo de la performance de leur enfant plutôt qu'une simple photo. VOGO a le technologie qui permet à ABEO de se démarquer des Chinois avec un produit plus high-tech et ABEO a la force commerciale terrain qui nous permet de déployer notre solution. »

Diversification

Cette nouvelle offre sera proposée et déployée auprès d'un panel de clients d'ABEO au cours du premier semestre 2019. À l'issue de cette période, ce partenariat pourrait donner lieu à un accord de distribution mondial sur les marchés d'ABEO, qui détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs, dont les Jeux Olympiques.

Ce partenariat s'inscrit dans une démarche de diversification entamée par VOGO. L'entreprise montpelliéraine cherche ainsi à se développer dans d'autres univers professionnels tels que la mode, la musique et le e-sport : « On y travaille », répond brièvement Christophe Carniel.

Des outils vidéo d'aide à la décision sont en cours de développement pour les médecins - « un outil de suivi médical existe déjà pour Ligue nationale de rugby » - pour les entraîneurs, les arbitres ou les journalistes.

L'année 2019 sera également pour VOGO celle du déploiement à l'international, notamment l'Asie et les Etats-Unis.