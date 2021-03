Pourquoi Devensys Cybersecurity crée Merox et veut lever 1,5 millions d’euros

Dans le contexte de multiplication des cyberattaques que connaît la planète, Léo Gonzalès, cofondateur en 2013 de la société montpelliéraine de services informatiques Devensys Cybersecurity (avec Alexandre Marguerite et Joffrey Nurit), souligne que « la prise de conscience s'est accélérée. Aujourd'hui, vu que tout est informatisé, c'est une mine d'or pour les pirates, qui, eux, s'industrialisent car le marché est juteux ! ».

L'entreprise propose des prestations d'audit et tests d'intrusion, cloud et infrastructure, R&D et sécurité applicative, formations et certifications. Elle fait partie d'Hexatrust Occitanie, le volet régional du cluster national dédié à la cybersécurité.

Phishing et sécurité de l'email

Après plus de trois années de R&D, Devensys Cybersecurity a lancé en 2020 une solution logicielle en SaaS baptisée Merox. Compatible avec tous les grands acteurs de messagerie du marché, cette solution d'accompagnement global autour de la sécurité de l'email et des noms de domaines, est destinée aux entreprises et institutionnels pour empêcher l'usurpation d'identité, réduire le phishing, et protéger une marque...